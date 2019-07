Her mangler det bare åtte meter vannrør som kunne forhindret smitteutbruddet

Han tror nettopp dette spørsmålet vil bli sentralt, både i den interne og eksterne granskingen som nå følger.

– I og med at en har en forsinket oppstart av det nye høydebassenget, så blir all svikt i det gamle mye mer kritisk, erkjenner Espelid overfor TV 2.

Irritert på kommunen

Grunneier Trond Høgtun har hittil vært taus i media, men velger nå å forklare sin side av saken overfor TV 2:

– Kommunen fikk anledning til å legge rør i veien min, men under forutsetning av at de ikke bygget den turveien som de har gjort i nærområdet, forklarer Høgtun.

TV 2 har lest rekke av saksdokumentene i saken. Her fremgår det at kommunen nektet å gi etter for dette kravet. Dermed valgte Høgtun å bruke sin rett til å klage. Og fikk dermed satt hele det nye vannforsyningsprosjektet på is.

PROVOSERT: Trond Høgtun mener Askøy kommune har tatt seg til rette når den anla turveien bak ham. Derfor nekter han kommunen å legge rør i veien han eier et lite stykke av. Foto: Haakon Eliassen

– Hva er problemet med turveien?

– Det blir mye en prinsippsak, men det at kommunen legger turveien i dette området fører for min del til økt innsyn og økt trafikk i området. Det var mitt ankepunkt, forklarer Høgtun.

– Det står om åtte meter vei. For folk flest kan dette fremstå som en unødig konflikt, spesielt nå i ettertid av vannskandalen?

– Ja, det blir nok sett på som galskap. Men måten kommunen har tatt seg til rette på er provoserende, det tror jeg de fleste skjønner, sier Høgtun.

– Hva føler du nå i ettertid av smitteutbruddet?

– Det er ikke noe kjekk sak å være involvert i på noen måte. Men når du ser hvor ille det er totalt når det gjelder hvordan VA blir forvaltet her ute på Askøy, da synes jeg det er riktig å stå dette løpet ut, sier Høgtun.

NABO. Rune Strømsnes, er nabo til Høgtun, og sa ja til at kommunen kan legge ned rør i veien som også han eier deler av. Men Strømsnes stiller spørsmål ved hele prosessen rundt turveien, som kommunen har anlagt i nabolaget. Foto: Haakon Eliassen

– Tragisk

– Det er fryktelig tragisk og trist. Planen var å ta det nye høydebassenget i bruk lenge før smitteutbruddet. Det er det som er det tragiske her, sier Anton Bøe, VA-sjef i kommunen.

Bøe mener grunneieren har brukt sin fulle rett til å klage. Og mener han ikke kan klandres for smitteutbruddet. Han forstår at han kan irritere seg over turveien som nå passerer tett inntil eiendommen.

– Dette har vært en krevende sak. Til slutt skar bare politikerne igjennom når det gjelder turstien, sier Bøe.

– En får ikke gjort om noe, men kan belyse prosessen og avklare om en har gode nok styringssystemer. En må også se på de politiske vedtakene som ligger bak. Sånn sett kan jeg være skyldig også, sier Espelid.

Han har vært med på å bestemme at man skulle anlegge turvei og legge rørene i traseen som nå er valgt.

Fikk støtte fra bompengekollega

Grunneier Høgtun står i dag oppført på på tredjeplass på listen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

I kommunestyret sitter Jann Atle Jensen. Han representerer i dag Demokratene. Men står oppført som ordførerkandidat for Bompengepartiet frem mot kommunevalget senere i høst.

STOPPER HER. Det skraverte feltet er veistubben som eies av Høgtun. Den røde streken er deler av ny ledningstrasé på totalt flere kilometer. Men åtte meter veistubb har laget problemer. Foto: Haakon Eliassen

Han er den eneste i kommunestyret som gjennomgående har støttet grunneier og partikollega i foregående kommunestyremøter om mener at det er "et unødvendig inngrep og søknad om ekspropriasjon avvises på dette grunnlag."

Til tross for dette har Fylkesmannen i Vestland nå i juni, konkludert med at kommunen kan ekspropriere - og dermed legge vannrør i veien til Høgtun. Men Fylkesmannen avslår en såkalt forhåndstiltredelse. Det vil at kommunen ikke kan gå i gang umiddelbart.

– Det tolker jeg som at Fylkesmannen er noe usikker, sier Høgtun, som i sin klage har erklært fylkesmann Lars Sponheim for inhabil i saken.

– Hva nå?

– Jeg klager på avslaget, det er jeg nesten nødt til, sier Høgtun.