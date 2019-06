Det melder VG.

Dermed får Tufte, som har fire OL-medaljer fra før, delta i sitt sjuende OL om alt går etter planen.

Det er landslagssjef Johan Flodin som bekrefter Tuftes deltagelse overfor VG.

– Jeg har fulgt ham i syv år, og synes han er like god nå som i forrige OL-syklus og i 2015. Han har en trygghet; han er flinkere til å lytte til kroppen sin. Han er mindre hensynsløs og mer lur. Og alle kjenner hans gigantiske evne til å løfte seg når det gjelder, sier Flodin til avisen.

De andre i båten blir Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth.

Det er VM i Linz i slutten av august. De åtte beste dobbeltfirerne i VM er kvalifisert for OL, men det finnes en siste mulighet gjennom en spesialkvalik neste år. Fireren tok en femteplass i EM for en måned siden, slik at kvalifiseringen bør gå greit.