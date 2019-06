Valencia har vært i klubben i ti år og har båret kapteinsbindet de siste sesongene, men slet med spilletid under Ole Gunnars Solskjærs ledelse.

Ecuadorianeren var bare på banen ni ganger i Premier League-sesongen som var. Han ble forlot klubben som Bosman-spiller ved sesongslutt.

Nå har 33-åringen skrevet under for ny klubb. Valencia vender tilbake til hjemlandet og skal spille for Liga de Quito. Det bekrefter klubben på Twitter.

Totalt fikk Valencia med seg 339 kamper og 25 mål for Manchester United. Høyrebacken fikk 147 for den legendariske manageren Sir Alex Fergusons ledelse, 89 for José Mourinho, 57 for Van Gaal, 41 for Moyes, tre for Giggs og kun to under Solskjær, skriver United.no.

Samtidig som Valencia er på vei ut er en ny back på vei inn hos Manchester United.

Aaron Wan-Bissaka (21) har bestått den medisinske testen i Manchester og kan presenteres som United-spiller i løpet av kort tid.

Allerede onsdag meldte velrenommerte BBC og flere andre britiske medier at United er enig med Crystal Palace om en overgangssum på 50 millioner pund for høyrebacken.

Det har vært ventet at overgangen vil gjennomføres raskt, ettersom Wan-Bissaka skal på ferie. Wan-Bissaka blir etter alt å dømme United-manager Ole Gunnar Solskjærs andre kjøp i sommer. Tidligere har han hentet den talentfulle vingen Daniel James fra Swansea.