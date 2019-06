I starten av juni var 12-åringen fra Alabama i USA på ferie i Florida med familien sin. Like før de ankom var det full storm i delstaten, og myndighetene frarådet folk om å bade.

Det var kun tillatt å vasse opp til knærne. Familien bestemte seg for å gjøre det beste ut av ferien, og de endte opp med å leke seg i vannkanten.

Det skriver Kylei sin mor, Michelle Brown, i et innlegg på Facebook.

– Skummelt

Hun forteller at stormen gjorde at vannet ikke var så klart som det pleide å være, og at det så litt skummelt ut. Til tross for dette hadde familien en fin dag på stranden.

Men dagen etter våknet Kylei med smerter i leggmuskelen. Moren trodde det bare dreide seg om kramper, og sier datteren ble bedre utover dagen. To dager senere ble smertene enda mer voldsomme, og 12-åringen klarte knapt og gå uten å gråte.

Familien fløy tilbake til Alabama, og dro rett til sykehuset. Legene skjønte først ikke hva som var galt, men ble svært bekymret over smertene til jenta.

Septisk sjokk

Kort tid senere ble tilstanden hennes kraftig forverret. Foten hovnet kraftig opp, den var rød og glovarm. Legene jobbet intenst med å stabilisere tilstanden til Kylei. Etter å ha tatt flere tester og røntgen av foten, konstaterte legene at en infeksjon spredte seg hurtig i kroppen hennes.

Hun ble sendt rett til operasjon for og prøve å fjerne infeksjonen. Etter operasjonen gikk 12-åringen inn i et septisk sjokk, og hun måtte opereres igjen.

Etter en rekke tester konkluderte legene med at Kylei hadde blitt rammet av Necrotozing Fasciitis, en svært sjelden kjøttetende bakterie.

Infeksjonen kan være dødelig, og kan være vanskelig å oppdage da symptomene minner om mindre farlige sykdommer som influensa.

På bedringens vei

12-åringen lå flere dager på sykehus, og tilstanden var lenge kritisk. Men etter omfattende behandling ble hun omsider bedre.

I Facebook-innlegget, som har blitt delt over 200.000 ganger, kommer moren nå med en advarsel.

– Jeg deler denne historien i håp om at det kanskje kan redde noen andre. Det er helt avgjørende å være klar over symptomene ved denne bakterien, og å få behandling så fort som mulig, skriver Michelle Brown.

Ifølge moren har datteren fortsatt en lang vei igjen før hun er helt frisk, men sier at de er optimistiske for fremtiden.