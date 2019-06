Brann-spiss fyrer løs: – Lurer på om det de sa før jeg kom hit var sant

I et intervju med Eurosport sparer ikke Brann-spissen Daouda Bamba på kruttet og går hardt ut mot egen klubb etter cupexiten mot Ranheim.

Brann gikk på et pinlig 0-4-tap og slet stort med å skape målsjanser. Rødtrøyene fra Bergen har også slitt med angrepsspillet i Eliteserien, selv om laget ligger på en foreløpig fjerdeplass på tabellen etter 13 spilte kamper med 21 poeng.

– Vi må ta flere sjanser i det offensive spillet. Vi spiller for sikkert. Vi kan ikke tape 4-0 og i garderoben snakke om hvordan vi skal bli bedre defensivt, sier Bamba i et intervju som ble vist i programmet «Før Runden» på Eurosport.no.

Bamba sier han tror alle spillerne i troppen vil spille mer offensivt.

– Treneren er en vinner. Han synes det er bedre å vinne 1-0 enn 4-3, som er bedre for en spiss. Men vi har en slik hjernevask. Vi MÅ gjøre det og det. Jeg tror treneren prøver å finne ut hva som er best for alle. Jeg håper det blir bedre i fremtiden, konkluderer han.

I intervjuet sier Brann-spissen også at han forstår at folk synes det er kjedelig å se Brann spille fotball på TV.

– Man lurer på om det de sa før jeg kom hit var sant

Brann punget ifølge BT ut mellom åtte og ni millioner kroner for Bamba da klubben hentet angriperen fra Kristiansund i august i fjor. Bamba legger ikke skjul på at han mener at Kristiansund spilte en mye mer offensiv fotball enn Brann, og at han fikk flere sjanser til å score i sin tidligere klubb.

– Det burde være lett. Jeg fikk muligheten til å dra til utlandet, men alle sa Brann var et av de beste lagene i Norge og at jeg ville få sjanser hver uke. Jeg skulle få større sjanser enn i Kristiansund, men da jeg kom, trengte jeg fem kamper for å få en sjanse. I Kristiansund hadde jeg sjanser hver kamp. Du blir forvirret. Man lurer på om det de sa før jeg kom hit var sant, svarer spissen på spørsmål om han er uenig i hvordan han skal få ballen og Brann angripe, sier Bamba i intervjuet med Eurosport, ifølge VG.

Kristoffer Løkberg, som gikk til Brann fra Ranheim før sesong, sa at Brann rett og slett fikk en fotballeksjon da laget røk hodestups ut av cupen.

– Vi fikk en leksjon i samhandling og 4-3-3, sa han til TV 2 Sporten.

– Er det slik Brann bør fremstå?

– Det må du spørre andre om.

– Er det slik du ønsker at Brann skal fremstå?

– Det er fotball etter mitt hjerte, slo Løkberg fast.