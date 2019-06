Flere ganger i løpet av sommeren 2015 var Lars Harnes på besøk i garasjen til Imran Saber på Oslos østkant.

Saber er en kjent mann i det kriminelle miljøet. Det samme er Harnes, som i mange år har hatt en sentral rolle i MC-klubben Bandidos.

Harnes var ikledd nylon fra topp til tå, skjøtene mellom klesplaggene var teipet sammen, han hadde på seg finlandshette og hjelm. I hånda hadde han en lyddempet pistol.

Saber dukket aldri opp i sin egen garasje fordi politiet ga ham streng beskjed om å holde seg unna.

Til slutt valgte politiet, som spanet på besøkene, å pågripe, sikte og senere tiltale Harnes for forsøk på drap.

Påtalemyndigheten krevde forvaring for Harnes, men både tingretten og lagmannsretten frikjente ham for drapsforsøk. De mente at handlingen ikke hadde gått langt nok.

FORNÆRMET: Påtalemyndigheten mener at Imran Saber skulle drepes av Lars Harnes, men sistnevnte ble frikjent.

Godtok ikke frifinnelsen

Etter frifinnelsen i lagmannsretten ble Bandidos-toppen løslatt på dagen. Da hadde han sittet mer enn tre år i varektekt.

Aktor i drapsforsøk-saken, statsadvokat Geir Evanger, fant seg ikke i at Harnes ble frifunnet. Påtalemyndigheten godtok at bevisene for drapsforsøk-anklagen ikke var gode nok.

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger har ført saken mot Lars Harnes. Foto: NTB Scanpix

De mente imidlertid at han ikke kunne bli blankt frifunnet. Aktor mener at de mange garasje-besøkene burde vært nok til å dømme Harnes for forsøk på grove trusler mot Imran Saber. Derfor ble saken anket.

Fredag besluttet Høyesterett at lagmannsrettens frifinnende dom oppheves.

Dermed må Lars Harnes igjen møte i retten. Etter det TV 2 forstår, vil påtalemyndigheten vurdere å kreve forvaring.

– Ikke der for å true

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, har følgende kommentar etter å ha lest dommen fra Høyesterett:

– Vi er godt fornøyd med avgjørelsen.Nå vil vi ta ut en ny tiltale og be om berammelse i lagmannsretten så raskt som mulig.

Forsvareren til Lars Harnes, advokat Øyvind Bratlien, sier at de tar dommen med fatning.

– Vi har sett dette som et mulig utfall, og vi er godt forberedt på en ny runde med en tiltale som gjelder trusler. Harnes har forklart hvorfor han var i garasjen og han var ikke der for å true. Frifinnelsen for drapsforsøk rokkes det ikke ved, sier han.