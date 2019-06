I mars i år tikket de første bildene inn til Broom-redaksjonen: Av en godt kamuflert testbil, registrert i Luxembourg.

Etter litt detektivarbeid fant vi ut av det var en elektrisk utgave av MGs crossover ZS. Den er lansert i Kina og skal blant annet rulles ut på markedet i Storbritannia til høsten.

Siden fikk vi flere bilder av bilen fra våkne lesere. Dette eksemplarer var lenge i Norge og det ble etter hvert klart at det ikke kunne være en testbil i tradisjonell forstand.

MG har i dag ikke noen importør i Norge, men ryktene har gått en stund om at det jobbes med å ta inn denne bilen til Norge.

Teorien styrkes også av at det nå har dukket opp et nytt eksemplar av MG eZS i Norge.

Sto og ladet

Stine Bakken (27) fra Mysen kom over det denne uken:

– Jeg jobber på Hertz bilutleie i Askim En kollega og jeg skulle fylle drivstoff på en av leiebilene våre, da oppdaget vi testbilen som sto og ladet på Cirkle K Sekkelsten rett over veien for kontoret vårt, forteller Stine.

Var det vanskelig å få tatt bilder av den?

– Nei, jeg sjekket at det ikke satt noen i bilen før jeg knipset i vei. Testsjåførene er vel ikke alltid like glade for å bli oppdaget, he he. Men vi var ikke de eneste som dro frem mobilen og tok bilder, den vakte litt oppsikt, sier Stine.

– Derfor gikk Rover konkurs

Ikke lett å snike seg unna når man trenger å lade bilen! Foto: Privat.

Ble ikke klokere

Testbilen vi har hatt bilder av tidligere har registreringsnummer ZS 0100. Mens bilen Stine har knipset, har ZS 0008. For øvrig virker kamuflasjen helt lik.

– Kollegaen min var helt sikker på at dette måtte være en ny VW, mens jeg holdt en knapp på Kia. Vi kjører mye rundt til de forskjellige merkeverkstedene i området med leiebiler og diskusjonen fortsatte på samtlige verksteder i løpet av dagen, flere mente at det kunne være både Toyota og Nissan. Men vi ble ikke noe klokere, dessverre. Da måtte jeg sende inn bildene til dere og få endelig fasit, forteller Stine.

MG-klassiker ble solgt for småpenger

MG gikk med i dragsuget da Rover gikk konkurs. Etter det havnet merket i Kina, og den kinesiske eieren har store ambisjoner for satsing også i Europa.

Hyppige besøk i Kina

Per Morten Merg er daglig leder i Bilbransje24.no. Han er en av dem som kjenner den norske bilbransjen aller best. Da vi i Broom i vår spurte ham om mulighetene for import av MG til Norge, svarte han slik:

– Vi er kjent med at norske aktører har vært i dialog med MG, som nå eies av den kinesiske bilprodusenten SAIC, med tanke på distribusjon i Norge. Det er mye som skal falle på plass før det kan skje, og vi vet ikke hvor langt en slik prosess eventuelt har kommet.

– Flere norske bilimportører og andre aktører i det norske bilmarkedet har de siste årene vært på hyppige besøk i Kina, for å oppdatere seg og se på mulighetene for import. De kan velge i et «hav» av produsenter med enda flere bilmerker, men langt fra alle er i realiteten aktuelle. Jeg er likevel overbevist om at resultatet av denne aktiviteten om ikke lenge vil gi norske bilkunder flere bilmerker å velge blant.

Slik ser den ikke-elektriske utgaven av MG ZS ut.

Har sin sjette BMW

Tilbake til Stine: Hun beskriver seg selv som en svært bilinteresserte jente:

– Ja, bilinteressen har jeg hatt i mange i år nå. Det er BMW som er tingen og jeg har per dags dato en BMW E46, som er min sjette BMW. Er en del på biltreff og lignende i løpet av sommerhalvåret.

– Samboeren holder også på å totalrestaurere sin BMW E21 fra 1977, pluss at vi begge jobber med bil. Så ja, det er bil det går i, avslutter spionfotografen.

