Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har i den siste tiden analysert tarmbakteriene som er funnet i vannet i høydebassenget på Askøy. Fredag kom svaret i en rapport til Askøy kommune, skriver avisen.

– Vi har ikke undersøkt om det er sykdomsfremkallende bakterier i vannet. Men vannprøven vi har fått viser at vannet er forurenset av hesteavføring, sier Sørheim.

Tømte høydebassenget

En laserskanning av høydebassenget etter at det var tømt for vann tidligere i uken viste sprekkformasjoner. Etter det har hovedteorien vært at smitten har kommet seg inn i bassenget via disse sprekkene etter at det var tømt for vann

– Det er utvilsomt at det trekker vann inn her. At drikkevannet har vært lagret sånn i mange år er betenkelig. Dette rommet skal være tett, det skal ikke være sånn, sa varaordfører Bård Espelid til Bergens Tidende mandag.



Ettåring omkom

De verste sykdomsutbruddene er nå over, og det kommer ikke lenger folk daglig til legesentre med symptomer på en infeksjon fra drikkevannet.

Totalt har 16 barn og 60 voksne fra Askøy vært innlagt på sykehus etter drikkevannskandalen.

Dødsfallet til en ettåring knyttes også til skandalen, og i den foreløpige obduksjonsrapporten ble det funnet to bakterietyper: Streptokokker gruppe A og Campylobakter Jejuni. Samme type er blitt påvist hos andre pasienter fra Askøy som er blitt innlagt på Haukeland.