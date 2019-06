TV 2 fortalte torsdag historien om Marshae Jones (27) fra Alabama i USA.

I 2018 havnet hun i en krangel med en 23 år gammel kvinne. Krangelen endte med at kvinnen avfyrte et skudd som traff Jones i magen.

27-åringen var på tidspunktet fem måneder gravid med en liten jente. Jones overlevde skuddskaden, men babyen døde.

Enorm oppmerksomhet

Kvinnen som avfyrte skuddet ble først anklaget for drap, men saken mot henne ble droppet da hun ble fremstilt for en jury.

Onsdag denne uken tok saken en helt ny vending da den samme juryen tiltalte barnets mor for uaktsomt drap. De mente at Jones tok initiativ til krangelen, og at hun bevisst utsatte barnet sitt for fare.

Saken har fått enormt med oppmerksomhet, og har fått flere til å reagere. I påvente at en rettssak ble hun onsdag fengslet mot en kausjon på cirka én halv million kroner.

Mennesker verden over har nå donert penger til aktivistgrupper som jobber for å løslate Marshae Jones fra fengsel.

Umenneskelig

Daglig leder i gruppen National Advocates for Pregnant Women, Lynn Paltrow, sier at kvinner landet rundt har blitt tiltalt for uaktsomt drap eller mord etter å ha gjennomgått en abort eller spontanabort.

Men dette er første gangen hun har hørt at noen blir tiltalt etter å ha selv blitt skutt.

– Dette tar oss til et nytt nivå av umenneskelighet og ulovlighet rettet mot gravide kvinner. Jeg kommer ikke på noen andre saker hvor en person som selv har blitt utsatt for noe kriminelt, blir behandlet som den kriminelle, sier hun ifølge Huffington Post.

Flere støttespillere har uttrykt sinne over måten Jones har blitt behandlet på. Én av disse er Samantha Caster.

– Er det virkelig ulovlig å ikke ha en skuddsikker livmor?, skriver hun.

– Tragisk sak

Flere sammenligner også behandlingen av Jones på med TV-serien «Handmaid's Tale». Serien utspiller seg i det dystopiske samfunnet Gilead, hvor kvinner blir brukt som fødemaskiner, og hvor kvinner blir behandlet som statens eiendom.

– Jeg så ikke på Handmaid's Tale for å bli underholdt, jeg så på det som en overlevelsesguide. Alabama er virkelighetens Gilead!, skriver Sian Taylor Shackleford, ifølge Huffington Post.

Selv om en jury har tatt ut tiltale mot Jones, slår statsadvokat Lynneice O Washington fast at det ikke har blitt avgjort om saken mot Jones skal forfølges eller ikke.

Statsadvokatkontoret har uttalt at de har sympati for alle familiene som er involvert, samt Jones, som mistet sitt ufødte barn.

– Dette er en tragisk sak, som resulterte i at et ufødt barn døde, står det i en uttalelse fra kontoret.