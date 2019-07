Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Spørsmålet gjelder kjøp av brukt BMW X5. Jeg har to aktuelle biler det står mellom, en er fem år og den andre snart fire. Den siste har et drøyt års garanti igjen, på den andre er garantien over.

Ellers er de ganske like, men den nyeste bilen koster 48.000 kroner mer enn den eldste.

Hvor viktig synes du garanti er på en slik bil som dette? Jeg er fristet til å spare pengene og kjøpe den eldste, men vil gjerne vite hva du mener om dette! Hilsen W.M.

Benny svarer:

Heisann. Dette med garanti eller ikke er er noe alle bruktbilkjøpere bør ha et bevisst forhold til. Men det er min erfaring at mange ikke tenker på det. Det er dumt, fordi dette kan ha veldig mye å si økonomisk.

Utgangspunktet er at de aller fleste nybiler som selges i Norge har fem års garanti For de fleste av dem gjelder det også en kilometergrense på 100.000. Garantien varer til bilen har blitt fem år gammel, eller har passert 100.000 kilometer. Så er det slutt.

Bruktbiler som fortsatt har nybilgaranti, skal koste mer enn biler uten garanti. Men hvor mye er det ikke noen god fasit på. Det kommer naturligvis an på hvor mye garanti som gjenstår, også hvor dyr bilen er og hvor attraktiv den er i markedet.

I ditt tilfelle får du også en bil som er ett år nyere. Det har kanskje ikke stor betydning, men det påvirker verdien på bilen det også.

Garantien fungerer i praksis som en forsikring. En bruktbil med gjenstående nybilgaranti gir deg litt ekstra trygghet. Men det er klart: Kanskje går ikke noe som helst i stykker på bilen før garantien er utløpt. Da har du betalt for en forsikring du ikke har fått bruk for.

Dette har også med å gjøre hvor romslig økonomi du har. Vil du tåle greit at det kommer påkost som fort kan være i titusen-kroners-klassen? Eller vil noe slikt gi krise i privatøkonomien? Hvis du er i den siste kategorien, er det helt klart smart å ha garanti.

Uenig med verkstedet? Da skal du ikke gi deg uten videre

Sover bedre om natten?

BMW X5 som du vurderer, er ingen billig bil å ha på verksted. Dette er en kostbar og avansert bil, ofte med mye teknologi og utstyr. Derfor er nok også dette en bil det kan være ekstra viktig å ha garanti på.

Da er det også viktig å huske at det finnes flere ordninger enn bare nybilgaranti. Forhandlere tilbyr som regel en form for bruktbilgaranti, du kan også kjøpe garanti selv, fra for eksempel et forsikringsselskap. Det koster noen kroner, men gjør kanskje at du sover litt bedre på natten. Og akkurat det er som kjent viktig!

Det er naturligvis også svært viktig å sjekke bilen godt før kjøp. Hvordan er det med oppfølging og servicer? Et komplett servicehefte er etter min mening et must, det samme er en så fersk EU-kontroll som mulig. Så er det også viktig å sjekke hva som er byttet av slitedeler. En tilstandsrapport fra NAF eller et bilverksted er viktig, hvis du selv ikke er bilkyndig.

Til slutt: Ta en titt på dekkene, nærmer de seg tid for utskifting? Åtte nye dekk til en BMW X5 koster heller ikke småpenger.

Lykke til med bilvalget!

En måned igjen av garatien – så kom det en stor regning

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

LES MER: Dette er billig bruktbil med 4x4

Video: Vet du hva TPMS egentlig betyr?