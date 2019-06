Forventer hektisk sponsorhøst etter fotballjentenes VM-eventyr

VM i Frankrike har representert det endelige gjennombruddet for kvinnefotballen. Interessen har vært stor, og her hjemme merker man allerede at det norske landslaget har vekket noe i folket.

– Stort for oss

På det meste fulgte 900.000 seere med på den TV 2-sendte kvartfinalen mellom Norge og England torsdag kveld.

– Det har vært mye engasjement rundt mesterskap tidligere, men nå opplever jeg at det er en helt annen dimensjon av interesse. Det er stort for oss som har jobbet med kvinnefotball i så mange år og drømt om at jentene skal bli tatt på alvor som utøvere, sier daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, til TV 2.

Nå er det store spørsmålet hvordan man skal videreføre interessen til den hjemlige ligaen.

– Jeg opplever at idretten nå blir sett på ut fra sine egne premisser – uten at man skal sammenligne med andre hele tiden. Man ser også at de store herrenasjonene og klubbene satser og investerer på kvinnesiden. De ser at det er et marked som er klokt å gå inn i. Det gjør noe med interessen, sier Jørgensen.

Den tanken deler OBOS. Boligbyggerlaget er generalsponsor for Toppserien, og har gjennom en femårsavtale med en ramme på rundt 50 millioner kroner vært med på å skape et løft i kvinnefotballen i Norge i kjølvannet av EM-fiaskoen i 2017.

Etterlyser flere aktører

Med OBOS på laget har Toppserien allerede merket enn oppsving bare halvannet år etter at den historiske avtalen ble inngått. Pengene kommer godt med, men det er enda et stykke igjen, mener konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Han etterlyser flere aktører som gjør ord om til handling.

– Jeg håper flere bedrifter våkner. Jeg vet at mange er positive. Mange har andre engasjement fra før, men de trenger å våkne opp, sier Siraj, som mener nøkkelen ligger i det lokale.

– Dette handler om å få det lokale næringslivet til å ta ordentlig tak i sine helter. Det er grunnen til at Avaldsnes har gjort det så bra. LSK Kvinners suksess henger sammen med den kraftfulle økonomiske satsningen til Per Berg. Når OBOS får mye skryt, må man ikke glemme de som gikk foran. Det er de som har dratt opp klubbene sine.

I Toppserien ser man med glede på entusiasmen og interessen som har vært rundt det norske landslaget i ukene før og under VM i Frankrike. Det er allerede ting som tyder på at man kan begynne å høste fruktene av det.

– Det er en bevegelse i sponsormarkedet, uten at jeg kan si noe mer nå. Jeg forventer en ganske hektisk høst. Det er aktører som ser at de kan være med på en reise. OBOS, Coop og Norsk Tipping har vært helt ekstremt viktige. Det har gjort at vi har kunnet tatt ganske mange steg på bare to år. Både når det gjelder sport og organisasjon, sier Jørgensen.