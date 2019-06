Det melder den internasjonale voldgiftsretten for sport, CAS.

UEFA ga i utgangspunktet storklubben en utestengelse på to år i fjor sommer, men klubben lyktes i å anke avgjørelsen, før de i april ble meldt for brudd på reglene igjen. Da risikerte de igjen en utestengelse på to år, noe som tvang partene til forhandlingsbordet.

Milan har nå inngått en avtale med UEFA der de kun utestenges fra spill i Europa i én sesong mot at de rydder opp i økonomien.

Bakgrunnen er at Milan ikke gikk i økonomisk balanse i henhold til FFP-regelverket (Financial Fair Play) i årene 2015-2018.

Milano-klubben brukte i perioden 2015-2017 godt over to milliarder på nye spillere.

Roma tar deres plass i neste sesongs Europaliga-gruppespill. Torino tar Romas plass i kvalifiseringen.

Saken oppdateres!