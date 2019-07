Tradisjonelt har det vært slik at de aller fleste av oss eier bilen selv. Så begynte leasing å ta av. Først i bedriftsmarkedet og de senere årene også mot privatkunder.

Nå er en av megatrendene på dette området ulike former for bildeling. Logikken er ganske enkel: De langt fleste biler står stille og parkert i godt over 90 prosent av tiden. Da betaler man også fort mye for noe som ikke er i bruk.

De siste årene har det kommet mange nye løsninger på dette området. Ett av dem er det Volvo har tilbudt de siste to årene: Nemlig en abonnementstjeneste for bil. Care by Volvo kaller de det selv.

Dette startet med lanseringen av den kompakte SUV-en XC40. Helt i starten gikk Volvo her ut med en månedspris på 6.500 kroner, noe som ble ansett for å være svært gunstig.

Betaler fast månedspris

Til høsten skal denne satsingen styrkes ytterligere og skilles ut i et eget selskap.

Selskapet vil hete Care by Volvo Car Norway AS og Hermod Wallestad, tidligere direktør for pris og produkt hos den norske importøren, er ansatt som daglig leder. Det nyopprettede selskapet vil være ansvarlig for å drifte abonnementstjenesten i Norge.

– Care by Volvo skal tilby sømløse og digitale abonnementsløsninger tilpasset et marked som i økende grad etterspør forutsigbarhet og fleksibilitet i bilholdet. Kundene betaler en fast månedspris og trenger kun å sørge for bompenger og drivstoff. Resten tar vi oss av, sier Wallestad.

Snart skal alle Volvoene ha elmotor

Care by Volvo startet med XC40 som nå også kommer som ladbar hybrid.

– Noen vil eie, noen vil leie

Bil, dekk, forsikring og avgifter dekkes av en fast månedspris. Abonnementstjenesten kommer i tillegg til de mer tradisjonelle eierformene som kjøp eller leasing.

Hermod Wallestad leder Care by Volvo Car Norway AS

– Vi ser at markedet er i endring, og det vil ikke være slik at én løsning passer for alle fremover. Noen vil eie bil og noen vil leie, noen vil abonnere i en kort periode og noen vil dele bilen med naboen. Denne utviklingen tar vi på alvor og med Care by Volvo gir vi kundene enda mer fleksibilitet, slik at de finner det som passer deres behov, sier Wallestad, i en pressemelding.

Utlevering av bilene, samt vedlikeholdet, vil bli gjennomført i tett samarbeid med de norske Volvoforhandlerne.

Vi testet Volvo V90 i 1.400 kilometer – les mer om det her:

– I forkant av utviklingen

Det er heller ikke tilfeldig at Volvo er tidlig ute på dette området. Som en relativt liten bilprodusent med hovedkvarter og fabrikker i et høykost-land, er det ekstra viktig for dem å være på ballen og tenke nytt og innovativt.

– Volvo er kjent for å jobbe strategisk med konseptutvikling og nye prosesser. Vi skal ligge i fremkant når det gjelder å tilby gode og helhetlige løsninger for kunden, enten det gjelder salg eller i ettermarkedet. Med satsingen på Care by Volvo er Volvo igjen i forkant av utviklingen og vi tror denne satsingen vil styrke norsk Volvo-handel ytterligere, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway.

Til høsten rulles abonnementssatsingen ut i Norge for fullt.

Derfor har denne bilen ratt i baksetet

Se video: SUV-en som skal gjøre naboen grønn av misunnelse