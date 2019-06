Da det rødkledde Bremanger-laget ledet 1–0 over Stryn, halvveis i førsteomgang forrige helg, fikk de plutselig uventet hjelp fra sidelinjen.

Mens linjedommeren sto med ryggen til sneik den røde og glinsende robotklipperen «Henning» seg ut på banen og ville være med i 4. divisjonskampen.

– Før noen skjønte hva som skjedde var det plutselig 12 rødkledde på banen, sier banesjef Roy Atle Igland i Bremanger IL til TV 2 og ler.

Det var Firdaposten som omtalte saken først.

Teknisk svikt

Bremanger IL hentet robotgressklipperne «Grim» og «Henning» fra Måløy i våres, for å påse at gresset på Bremanger stadion holder mål.

Men banesjefen hadde aldri drømt om at gressklipperne skulle klare å stanse en kamp.

– Avtalen var at keeperen vår skulle skru av robotklipperne før kampen. Han påstår at han har gjort som han fikk beskjed om, men det er tydelig at han ikke har skjønt seg på teknikken, sier banesjefen og humrer.

Snikende ekstraspiller

Da Stryn var i angrep begynte noe å bevege seg langs bakken på motsatt banehalvdel.

Og det tok litt tid før linjemannen oppdaget hva som skjedde.

SNIKSPILLER: Robotklipperen «Henning» sneik seg forbi linjedommeren og ut på banen. Foto: Stig Høynes

Men da han fikk øye på «Henning» i god driv mot midten av banen, viftet han febrilsk med flagget og dommeren stanset kampen.

I og med at Bremangers keeper ikke klarte å stanse robotklipperne før kampen, måtte motstandernes keeper ta grep.

Tok grep

Stryns keeeper la seg ned på den grønne matten, fikk hanskene godt rundt «Henning» og trykket på stoppknappen.

– Det ble tatt skikkelig grep og den ulovlige spilleren ble båret av banen, sier banesjefen som synes det er morsomt at roboten var ivrig på å ta i et tak for laget.

Igland innrømmer at det nok han, som banesjef, som burde ha satt seg bedre inn i hvordan robotklipperne virker.

– Robotklipperne er tidsinnstilt og de kom med en app som styrer alt mulig. Dersom jeg hadde skjønt appen, så hadde ikke dette vært noe problem, ler Igland og legger til at han nok bør sette seg ned med instruksjonsboken i løpet av sommeren.