Isner har nemlig leid et hus i nærheten av the All-England Club der turneringen spilles for over 320 000 kroner.

Bare å kvalifisere seg for første runde gir en sum på 485 000 kroner, men Isner forteller til Forbes at dersom man tar flybilletter, lønninger til støtteapparater og andre utgifter for han selv og folkene rundt han med i beregningen vil han likevel tape penger dersom Ruud skulle slå han ut av den prestisjetunge turneringen. En god del av premiepengene går også til skatt.

– I tillegg til meg er det 256 menn og kvinner som leter etter hus i de samme nabolagene i de samme ukene, og da teller jeg bare spillerne. Legg til turister, TV- og mediafolk og hele tennisindustrien, sier Isner.

– Til Wimbledon i år fant jeg et fint hus i nærheten av the All England Club for rundt 320 000 kroner for hele turneringen.

Isner forteller at det i tillegg til bosted følger en god del kostnader med det å være profesjonell tennisspiller.

– I tillegg til å betale for huset og andre utgifter i forbindelse med turneringen har jeg et fullt støtteapparat gjennom hele året. Jeg har en av verdens beste trenere og en kiropraktor som jeg betaler lønnen til. I tillegg betaler jeg flybilletter, hotell og mat, sier amerikaneren.

Han forteller at han også bruker et selskap til å hjelpe han med det utenomsportslige som sponsoravtaler og lignende. Selv om de totale kostnadene blir høye, mener Isner det er verdt det fordi investeringene gjør han til en bedre spiller.

Historisk i Wimbledon-sammenheng

Ruuds kommende motstander har for lengst skrevet sitt navn i Wimbledon-historiebøkene. I 2010 var han involvert i tidenes lengste tenniskamp.

34 år gamle Isner har ikke vært på topp så langt i år, men var i semifinalen i Wimbledon-sist år. Amerikaneren er 2,08 høy og er først og fremst kjent for å ha en svært sterk serve. Isner er helt oppe på 12.-plass på verdensrankingen. Ruud er ranket som nummer 60.

Casper Ruud deltar i sin første Wimbledon-turnering, og debuten i Grand Slam-turneringen blir ikke enkel for den norske gruseksperten.

Rafael Nadal (tredjeseedet) og Roger Federer (andreseedet) havnet på samme side i trekningen og risikerer først å møte hverandre i semifinalen. Ingen av dem kan møte førsteseedede Novak Djokovic før i en eventuell finale.

(©NTB/TV 2)