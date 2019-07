Fellesferien er rett rundt hjørnet, det betyr at veldig mange nordmenn nå er klare for å legge ut på ferietur.

For mange av oss er det bilferie som gjelder, gjerne til utlandet. Og da er det ofte litt av hvert som skal være med i bilen.

Vi nordmenn er verdensmestre i takboks. På vinteren er den gjerne fylt med ski og skiutstyr. Nå er den gull verdt for å få med all feriebagasjen.

Men her er det ikke bare å stappe inn og kjøre avgårde. Forsikringsselskapet Tryg anbefaler at man i stedet finner plass til all bagasjen inne i bilen. De frykter ulykker som følge av overfylte takbokser.

Ga etter i kollisjon

– Hvert år har vi mange skader der takbokser enten har vært feilmontert, overfylt eller rett og slett ikke har vært lukket godt nok igjen. Av erfaring vet vi at mange velger å bruke takboksen også når de drar på bilferie om sommeren, noe vi fraråder sterkt, sier Øyvind Setnes som er forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

I en NAF-test av takbokser for tre år siden, ga flere av takboksene etter i en kollisjon i kun 40 km/t, der vekten av lasten var fra 50 til 75 kilo. Bråbremser man i stor fart vil det kunne få alvorlige konsekvenser hvis lasten i takboksen ikke er skikkelig sikret.

Ingen kjøper flere takbokser enn oss nordmenn. Og hos mange er den påmontert hele året.

Flytter bilens tyngdepunkt

– Tar du likevel i bruk takboks på bilferie i sommer, bør du pakke myke ting der, som ikke inneholder noen skarpe, tunge eller harde gjenstander. Klær, håndklær og soveposer kan pakkes i poser som stroppes fast i gulvet inne i selve takboksen. Det er viktig å sikre alt slik at ingenting kommer som et prosjektil ut av boksen under en kraftig oppbremsing eller sammenstøt. Og husk å låse lokket skikkelig, sier Setnes.

En takboks endrer også bilens tyngdepunkt og kjøreegenskaper. Bilferie i utlandet kan gjerne medføre kjøring på motorvei med høy hastighet. Det kan være fristende å gi på, men har du takboks bør du ligge i høyrefila og ta det rolig.

– Last på taket flytter bilens tyngdepunkt, så en bør alltid kjøre varsomt og lære seg bilens kjøreegenskaper i fart med takboks. De fleste takbokser har dessuten en fartsbegrensning på rundt 130 km/t og det er ikke uten grunn, sier Setnes.

Ulykker kunne vært unngått

Det er gjerne barnefamilier som tyr til takboks for å få alt med seg på bilferien. Et hundebur eller en barnevogn fyller fort opp bagasjerommet sammen med feriebagasje. Selv om takboksen har et stort volum er kapasiteten ofte begrenset til 50 - 70 kilo.

Før man legger ut på bilferie med bilen full av folk og bagasje, bør man gå nøye over hvor ting er plassert. Pakk de tyngste tingene nederst og fremst i bagasjerommet, sikre løse gjenstander og tenk over hva som vil skje i kupeen ved et sammenstøt.

– Mange ulykker kunne vært unngått dersom bilen var lastet bedre. Det gjelder for takbokser også. De siste årene har vi imidlertid sett en bedring og holdningsendring i forhold til pakking av bagasje og sikring i bil. Dette er en trend vi håper fortsetter, og at vi unngår alvorlige ulykker på veien i sommer hvor pakking av bilen er en utløsende årsak, sier Setnes.

Det er ikke få barnefamilier som tyr til takboksen for å få med seg all feriebagasjen, Men her skal man tenke seg om før man bare laster inn. Foto: Shutterstock/Tryg Forsikring.

Slik sikrer du takboksen: Følg monteringsanvisningen og vektbegrensningene.



Sjekk at festanordingene ikke har skader eller rust som svekker innfestingen.



Ikke fyll mer i boksen en angitt fra produsenten, det gjelder også total vekt.



Sørg for at alle gjenstandene er veldig godt sikret i takboksens gulv.



Lær deg hvordan takboksen påvirker bilens kjøreegenskaper.



Ikke kjør fortere enn boksen er konstruert for å tåle. Husk at vind forsterker kraften takboksen utsettes for under kjøring.

