Aktor ber om 18 års fengsel: – Han brukte sin sønns kjærlighet

I retten fredag ba aktor i ankesaken mot Svein Jemtland om at han dømmes til 18 års fengsel.

Fredag holdt aktoratet sin prosedyre i ankesaken mot drapstiltalte Jemtland. Politiet mener at Svein Jemtland med viten og vilje skjøt kona si før han senket henne i Glomma.

Jemtland ble også i Hedmarken tingrett dømt til 18 års fengsel for å ha drept kona.

– Bruker sin sønn

Aktor mener drapet er begått under særdeles skjerpede omstendigheter, blant annet fordi han forsøkte å skjule drapshandlingen, slette spor, at han prøvde å påvirke vitner og at han latet som ingenting selv om han visste hva som har skjedd.

– Retten kan trygt legge til grunn at Jemtland skjøt sin kone Janne Jemtland, og at alle etterfølgende handlinger er gjort for å skjule drapet, sa aktor Iris Storås i sin prosedyre.

Hun bruker fredag formiddag til å torpedere Jemtlands forklaring, og trekker frem at han ba sin 13 år gamle sønn lyve til politiet, og ba ham ikke si noe, da han skal ha sag at «du vil vel ikke miste meg og?».

– Svein Jemtland bruker sin egen sønn og ber han om å lyve til politiet. Han bruker en 13 år gammel gutts kjærlighet og lojalitet til sin far, sier Storås.

Påtalemyndigheten mener det også er skjerpende at ektemannen forsøker å legge skylden på kona si.

Bevisbildet som har blitt lagt fra i ankesaken har i alle hovedtrekk vært likt som det som ble presentert i tingretten, bortsett fra at Svein Jemtland selv, med assistanse fra sine forsvarere og Kripos, har laget en rekonstruksjon av det han mener skjedde da Janne fikk et skudd i hodet den 27. desember 2017.

– Du er tiltalt for drap

Videoen begynner med at en kvinne fra Kripos sier til Jemtland at han skal forsøke å gjenskape hva han tenkte, følte og gjorde den natten da drapet skjedde, noe som får Jemtland til å reagere.

– Jeg må korrigere deg. Du sa drapet. Det er ulykka, sier Jemtland til kvinnen.

– Du er tiltalt for drap.

– Jeg vil gjerne omformulere. Det er en ulykke, opprettholder Jemtland, før de begynner gjennomgangen.

Svein Jemtland går dermed gjennom hendelsesforløpet slik han mener det foregikk. Paret skal ha hatt en krangel på soverommet fordi Jemtland har opprettet profil på datingappen Tinder.

Janne skal ha anklaget mannen sin for utroskap, og nektet ham å sove på soverommet. Svein Jemtland hevder også at hun fant fram pistolen, som senere avfyrte det fatale skuddet.

Krangelen skal etter hvert ha flyttet seg ut på trappen utenfor huset. Der viser Jemtland hvordan han mener han ble truet med pistolen, før han forsøkte å avvæpne kona. Deretter mener han de havnet i et basketak på bakken, og at skuddet gikk av ved et uhell og traff Janne i panna.