Stem på årets sykkeltalent her!

En norgesmester på ski, en tidligere fotballspiller og en turner er hva vi finner blant de seks unge ryttere som er nominert til årets sykkeltalent. Felles for de alle er at de er enormt dedikerte til sporten sin. De jobber knallhardt hver eneste dag for å bli best.

I juni i år var de alle samlet i Austevoll utenfor Bergen, hvor de fikk prøve seg på utfordringer langt utenfor komfortsonen.

Jakten på årets sykkeltalent er et samarbeid mellom TV 2, Equinor Morgendagens helter og Norges Cykleforbund.

Nå er det opp til folket å stemme frem sin kandidat.

Her er hele gjengen samlet. FOTO: Lars Henriksen Doksæter

I episodene under kan du bli kjent med talentene, og se hvordan det gikk da de fikk ta del i livet i Austevoll.

Tord Gudmestad

Johannes Staune-Mittet

Vegard Stokke

Tuva Byberg



Anne Dorthe Ysland

Fredrik Finnesand