Denne uken opptrådte supergruppa som består av Espen Lind (48), Kurt Nilsen (40), Alejandro Fuentes (31) og Askil Holm (39) på Allsang på grensen.

De fire artistene hadde noen fantastiske år etter at de startet opp i 2006. Tre år senere i 2009 satte de punktum etter heftig turnering og Spellemannpris.

– Mer ro i gjengen

Nå er det stor gjensynsglede blant publikum når de dukker opp. De er på en lang sommerturné for tiden og innrømmer at livet på veien har endret seg litt siden sist.

LIND, NILSEN, FUENTES OG HOLM: Her vinner gutta spellemanprisen for årets hit, januar, 2007. Stian Lysberg Solum/TV 2

– Vi trives like mye som vi gjorde for ti år siden, vi har bare blitt litt eldre. Det er lite som har endret seg, men vi har mer musikalske ferdigheter og mer ro i gjengen. Nå står de opp fem om morningen og før la de seg klokka fem, sier Kurt Nilsen om bandmedlemmene til TV 2.

Nye låter

I februar ble det klart at de ville gjøre et comeback og nå ser de at publikummet er tilbake og at det er en yngre generasjon som kommer til.

– Vi har litt nytt låtmateriale men vi tar mange av de gamle låtene. Vi er opptatt av at publikum skal få den stemningen de fikk sist, men litt nytt har vi lagt til, sier Espen Lind.

Hallelujah-kameratene

Hierarkiet og dynamikken er den samme med de fire og vitsene er de samme sier de til TV 2. En av de mest kjente sangene som de også vant Spellemannpris for, var «Hallelujah» og sangen lever videre.

– Vi har valgt å ta sangen med siden den ble så stort for oss, og det ville vært rartr om vi ikke tok den med på en konsert, avslutter Kurt Nilsen.