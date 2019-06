Tidligere denne uken meldte amerikanske medier at popstjernen Camila Cabello (22) er blitt singel.

Kilder forteller til US Weekly og People at forholdet mellom henne og Matthew Hussey (32) er over. De har vært kjærester i over ett år.

Hussey, som er en britisk parterapeut, ble først sett sammen med den amerikanske popstjernen i februar i fjor.

Cabello har tidligere uttalt at hun var svært lykkelig med kjæresten.

– Han er så lik meg. Sammen er vi rare og tullete. Han gjør meg så lykkelig som jeg aldri før har vært i mitt liv, sa hun til Marie Claire i fjor.

– Det sårer meg

Cabello har ikke kommentert bruddet, men på Instagram tar hun et oppgjør med fansen som sender ufine meldinger til Hussey.

– Til mine fans, hvis dere virkelig elsker meg, så vær så snill og ikke send hatefulle meldinger til de folkene jeg elsker og bryr meg om, skriver Cabello på Instastory, ifølge US Weekly.

– Det sårer meg virkelig, og det er så unødvendig, tungt og skadelig å skape mer smerte. Det er en ekte person bak deres meldinger. At dere spammer dem med hatefulle og ufølsomme ting, er ikke morsomt. Det sårer oss alle, legger hun til.

Videre oppfordrer hun fansen til å slette ufine meldinger og la de rundt henne være i fred.

Cabello, som tidligere var medlem i jentegruppen Fifth Harmony, er kjent for låter som «Havana» og «I Know What You Did Last Summer».

Nylig ga hun ut låten «Señorita» sammen med Shawn Mendes (20), og i musikkvideoen spiller de et kjærestepar. Ifølge Billboard har popstjernens fans sendt utdrag av sangteksten og bilder av Mendes og Cabello til Hussey i sosiale medier.