Helsetilsynet undersøker dobbeltdrapet på Sotra

Politiinspektøren sier det er altfor tidlig å si noe om motivet bak dobbeltdrapet.

Salvesen ønsket ikke gå i detalj på hva politiet sitter på av informasjon. Han ønsket heller ikke å si om det har vært vitner til drapene.

Ordknapp om drapsvåpen

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.10, men varslet ikke om drapene før fire timer senere.

– Vi måtte bruke tid på å sikre åstedet, og derfor fant vi ut at vi måtte avvente å varsle, sa Salvesen.

Politiinspektøren ønsket heller ikke si noe om et mulig drapsvåpen.

Kriminalteknikere er nå på stedet for å sikre spor på åstedet, for å kartlegge hva som har skjedd. Parallelt vil det bli gjennomført flere avhør på kvelden og utover natten.

Den siktede vil bli avhørt torsdag kveld.

Bråk i huset

En bekjent av ekteparet forteller at han snakket med moren i huset.

– Vi snakket sammen på telefonen i går. Hun fortalte at det var en tung tid, sier mannen som ikke vil stå frem med navn.

Han forteller at det hun var i godt humør, så det var ikke noe som tydet på at hun fryktet at dette skulle skje.

Ifølge mannen skal det ha vært bråk i huset natt til torsdag.