Det bekrefter klubben selv på Twitter.

Forrige uke kom meldingene om at den tidligere Aston Villa-spilleren ønsket seg bort fra Drammen og at han ikke hadde møtt til treninger. Nå er han altså på vei til Romania, under fire måneder etter at han kom.

Sylla startet de ti første seriekampene for Godset, før han satt på benken mot Bodø/Glimt. De to siste kampene har han ikke vært i kamptroppen.

Etter sin første kamp som Godset-trener sa Henrik Pedersen til Eurosport at han hverken hadde sett eller snakket med Sylla siden han kom til klubben.

– Jeg bruker all energien min på de fantastiske spillerne jeg har. Og igjen – jeg vil kun si at de spillerne som ikke er takknemlige med å komme hit hver morgen, trenger ikke være her, uttalte den ferske Godset-treneren etter helgens kamp mot Molde.

Omflakkende karriere

– Jeg er veldig glad for å ha signert denne avtalen med Strømsgodset. Det er en flott mulighet for meg å spille fotball i et nytt land og jeg ser frem til å hjelpe laget med mine kvaliteter og erfaring. Jeg er veldig klar for å gi alt jeg har og gleder meg bare til å komme i gang, sa Sylla da han ble klar for Godset i mars.

Men oppholdet i Drammen ble altså ikke langvarig, noe som ikke er noe nytt i Syllas karriere. Midtbanespilleren har en omflakkende karriere bak seg, og hans siste klubb før Strømsgodset var belgiske Mechelen som han gikk til i fjor vinter. På grunn av økonomiske problemer i klubben ble Sylla løst fra kontrakten og dermed kunne Godset henten ham uten overgangsvederlag.

I 2013 gikk midtbanespilleren til Aston Villa, der han spilte 22 kamper i Premier League før han ble utlånt til Kayseri Erciyesspor.

Senere ble han solgt til Rennes, et opphold som heller ikke ble en suksess for mannen som spiller landskamper for Mali. Han har også u-landskamper for Frankrike.

Etter låneopphold i Montpellier og Panathinaikos gikk ferden til Belgia, før turen gikk til Drammen og Eliteserien.

Spilleren står nå fritt til å diskutere personlige betingelser og gjennomføre en medisinsk sjekk hos Cluj for å fullføre overgangen, skriver klubben.