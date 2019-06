Foreldrene vet at Isabella (1) snart skal dø: – Jeg prøver å ikke tenke på hva som skjer når hun er borte

Mamma Natasha visste at Andrea ikke ville bli gammel. Natasha opplevde at familien sto mye alene og at det ikke var noe støtteapparat for å hjelpe familien. Det førte til at hun stiftet en forening som skulle sette fokus på familier med dødssyke barn. Nå arbeider hun hardt for å få etablert landets første barnehospice.

– Vi har ikke noe opplegg for de svakeste av de svake, nemlig dødssyke barn, sier Natasha Pedersen.

Nylig deltok hun på en internasjonal konferanse om barnepalliasjon og der ble en stor studie presentert. En studie som Norge ikke bør være stolte av mener Pedersen. Forskere fra Navarra i Spania har undersøkt forholdene i 51 europeiske land.

38 av landene har innført barnepalliasjon i alle deler av helsetjenesten. Norge er ikke blant dem.

– Norge har ikke noe fast opplegg for disse familiene og heller ikke et juridisk rammeverk for palliativ behandling.

Det må vi få gjort noe med, sier Pedersen.

– Disse familiene har behov for hjelp i det daglige, både praktisk hjelp og avlastning. Når et barn et dødssyk så påvirker det livet til veldig mange og det blir ofte glemt, sier Pedersen.

Hun sendte nylig inn søknad til helse- og omsorgsminister Bent Høie om støtte til å etablere et senter for barnepalliasjon.

Lover bedre tilbud

Folkehelseminister Sylvi Listhaug skriver i en epost til TV 2 at både sykehus og kommunene gjør en stor innsats med lindrende behandling for syke barn. Likevel innrømmer hun at det må mer til for å hjelpe disse familiene.

– Det skal etableres et regionalt barnepalliativt team i hver helseregion slik retningslinjen for barnepalliasjon anbefaler. Flere sykehus har allerede etablert slike team og flere jobber med å få dette på plass. Men det er behov for å gjøre mer, derfor har vi startet arbeidet med en stortingsmelding om lindrende behandling for barn og voksne, skriver folkehelseminister Sylvi Listhaug til TV 2.

– Hva vil regjeringen gjøre for at disse familiene skal få et helhetlig helsetilbud?

– Vi vil fortsette arbeidet med å styrke dette feltet. Gjennom stortingsmelding om lindrende behandling, som kommer i løpet av året, vil vi se på hva som må gjøres for å styrke tilbudet til disse familiene. Blant annet har vi bedt Helsedirektoratet om å utrede barnehospice, sier Listhaug.

Pappa Lars er fortvilet.

– Jeg skulle ønske det fantes et tydelig og helhetlig tilbud til oss med dødssyke barn. I vår kommune, Fræna er det ingen som tar et helhetlig ansvar.

Lars Kyllo stryker datteren Isabella på kinnet mens han forteller hvordan hverdagen er.

– Det er så mange nedturer og når man må kjempe for offentlig hjelp i tillegg så blir det utrolig tungt, sier han.

Kommunen svarer

Kommunalsjef Jan Morten Dale i Fræna kommune ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til enkeltsaker, men svarer generelt på spørsmål rundt temaet.

– Opplever du at kommunens tilbud til familier med dødssyke barn er tilfredsstillende?

– Vi skulle gjerne hatt spisskompetanse på alle typer sjeldne diagnoser, men det er dessverre ikke realistisk. Vi trekker veksler på fagkompetansen i egen organisasjon, samt innhenter kompetanse fra aktuelle spesialisthelsetjenester. Vårt utgangspunkt vil alltid være å yte best mulig hjelp i enhver situasjon. Dette er noe vi prioriterer, sier Dale.

– Hva tenker du om at kommunens tilbud ikke oppleves som godt nok?

– Kommunen er godt kjent med at mange opplever at de ikke får nok informasjon om hvilke rettigheter man har. Kommunen bestreber seg på å gi relevant informasjon til bruker, pårørende og eventuelle verger. Kommunen vektlegger at de som har saksbehandlingsansvar har tilstrekkelig kunnskap om ulke lovverk og hva som kan være aktuelt å tilby av tjenester. Når kommunen innhenter informasjon og gjennomfører kartlegginger, har en også i sine rutiner at man skal informere om hvilke tjenester som kan være aktuelle.

Kommunalsjefen sier de også bistår med søknader for å avhjelpe en vanskelig situasjon for familier.

– Kommunen opplever også at spesialisthelsetjenesten har ressurspersoner som følger opp familier og pasienter med spesielle diagnoser med tanke på å få søkt om tjenester og eventuelle hjelpemiddel. Kommunen må forholde seg til de prosessuelle reglene som er i Norge, men en bestreber seg på å bistå for å gjøre det enklest mulig. Derfor opprettes det blant annet ansvarsgrupper, sier Dale.

Isabella blir svakere for hver dag

Foreldrene til Isabella forsøker så godt de kan å leve et normalt liv, spesielt med tanke på de to andre barna.

– Jeg må være sterk men det er veldig krevende, sier mamma Ragnhild.

Hun forsøker å holde masken når hun snakker om datterens sykdom og fokuserer på det praktiske. Men da hun nå blir spurt om hun noen gang tenker på hvordan det vil bli uten Isabella, kommer tårene.

– Jeg prøver å ikke tenke på hva som skjer når hun er borte, det blir for tungt. Men noen ganger, noen ganger så kommer de tunge tankene og da er det veldig tøft. Disse er de viktigste i livet mitt, sier hun og ser mot kjæresten, Isabella og de to andre barna.

– Men jeg er så evig takknemlig for at vi fikk denne muligheten til å reise på ferie sammen. Det betyr så utrolig mye.