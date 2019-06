Sammen med matkjeden Kiwi skal TINE teste ut rømme på pappbeger for aller første gang i Norge.

– Å teste ut pappbeger på rømme er et stort og viktig skritt videre i TINEs arbeid mot bærekraftig og 100 prosent fornybar emballasje innen 2023, opplyser meieriselskapet i en pressemelding.

Mer miljøbevisst

Både myndighetene og befolkningen blir stadig mer miljøbevisste, og ifølge TINE viser en fersk undersøkelse fra Ipsos at nær tre av fire nordmenn er bekymret for innvirkningen plast har på miljøet.

TINE håper ny emballasje kan inspirere folk til å ta gode miljøvalg.

– Vi vet at funksjonell emballasje er viktig i dag, og håper å få med folket på at bærekraftig emballasje er like viktig. Det er vi helt avhengig av for at pappbegeret skal bli en realitet, sier leder for bærekraft i TINE, Bjørn Malm.

500 tonn plast

Ifølge Malm vil begeret være solid, og rømmen vil ha like god holdbarhet. Nå håper de at pappbegeret skal lanseres som en test 16. september.

Og dersom testen blir vellykket, ønsker de å gå fra plast til papp på over 50 millioner begre. Hvis det skjer, vil TINE alene spare miljøet for nesten 500 tonn plast i året.

– I løpet av 2020 kan du kanskje kjøpe både rømme, creme fraiche, kesam og ulike typer av yoghurt i pappbegre. Vi skal gjøre det vi kan for å få folk med oss på reisen, understreker Malm.

– Kjempefint

Administrerende direktør i Q-Meieriene, Bent Myrdahl, sier det er kjempefint at TINE gjør denne endringer, og synes det er morsomt at det har blitt konkurranse om å være best på miljø i bransjen.

Han forteller at også Q-Meieriene er svært opptatt av miljø, og at de har egne løsninger for hvordan de skal bli mer klimavennlige.

– Vi jobber hovedsakelig med matsvinn, og sammen med Østfoldforskning går vi gjennom all emballasje. Vi ser på hvordan det kan lages best mulig for å få den lavest belastningen på klimaet, og av og til kan en type plast vinne over papp, sier han til TV 2.

Myrdahl forteller at Q-Meieriene har som mål å være klimapositiv innen 2030, og forteller at de allerede er på god vei.

– Gjennom året kommer vi til å ha redusert med 30 tonn plast med melkekartongene våres. Vi har også laget et klimapanel med eksterne og interne medlemmer som gjør vurderinger og tiltak, sier han.