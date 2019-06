Allison Williams, mest kjent for rollen som Marnie Michaels i den kritikerroste HBO-serien «Girls», skilles etter fire års-ekteskap, melder Page Six.

Paret har gitt en samlet uttalelse til nettstedet.

«Det er med gjensidig kjærlighet og respekt at vi har bestemt oss for å separere oss. Vi er veldig takknemlige for det vennskapet vi har og som vi vil fortsette å ha i tiden fremover», sier paret til Page Six.

Slutt

Ifølge nettsiden er paret svært forskjellig fra hverandre og de har ikke blitt sett offentlig på lenge.

Paret ble sist sett sammen på Oscar-utdelingen i mars 2018. Det tidligere ekteparet har ingen barn sammen, men de deler en luksusleilighet i bydelen Chelsea på Manhattan, i New York City.

Giftet seg

Williams møtte Ricky Van Veen (38) på fest i anledningen til den amerikanske versjonen av «The Bachelor».

De giftet seg fire år senere, i september 2015.

Van Veen er en suksessfull entreprenør, han var med å starte den populære videoplattformen «Vimeo». For tiden jobber han som kreativ og strategisk leder i nettgiganten Facebook.

SKILLER LAG: Allison Williams tok med seg ektemannen på motemagasinets Vanity Fair sin Oscar-fest 4. mars 2018. Foto: AP / NTB Scanpix

Stjernespekket

Da bryllupet fant sted var alle skuespillerne i serien «Girls» tilstede. Artisten John Mayer, komikeren Seth Meyers fra programmet «Saturday Night Live» og popikonet Katy Perry gjestet også seremonien.

Ifølge nettstedet var vigsleren av det ytterste celebre-kaliberet, nemlig superstjernen Tom Hanks. Norgesvennen Bruce Springsteen var også blant gjestene i bryllupet, som fant sted i den nordvestlige delstaten Wyoming.