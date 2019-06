Ifølge lokalavisen Diario Vasco blir Martin Ødegaard klar for Real Sociedad om kort tid. Avisen melder at nordmannen er reist til Madrid for å sluttføre avtalen.

Ødegaards opprinnelige kontrakt med Real Madrid går ut neste sommer, men den skal nå forlenges frem til 2023. Deretter blir låneavtalen med Real Sociedad sluttført.

Det snakkes om en toårig låneavtale, noe som samsvarer med Ødegaards ønske om mer stabilitet. Avtalen blir stykket opp med ett år av gangen for å holde seg innenfor regelverket i La Liga.

Bayer Leverkusen skal også ha vært svært interessert i å sikre seg en låneavtale med Norges mest lovende fotballspiller. Nå virker det imidlertid som at 20-åringen vender nesen mot La Liga etter to år i Nederland i henholdsvis Heerenveen og Vitesse.

Real Madrid skal ikke være interesserte i selge Ødegaard ettersom de fremdeles har tro på at han kan bli en del av laget i fremtiden. Ifølge Daiario Vasco skal Real Sociedad ha jobbet med å hente Ødegaard i tre måneder. Tidligere denne uken ble Ødegaard, pappa Hans Erik og agent Bjørn Tore Kvarme avbildet på flyplassen i Bilbao.

TV 2 har tidligere skrevet at Ødegaard, faren og Kvarme var i Tyskland, trolig for samtaler med Bayer Leverkusen.

Real Sociedad endte på niendeplass i La Liga forrige sesong, noe som betyr at laget ikke skal spille ute i Europa. Bayer Leverkusen skal spille i Champions League kommende sesong.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Kvarme for en kommentar.