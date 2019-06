– Umulig å få det kjølig noe sted

– Slik varme er farlig for alle, og ved fysisk aktivitet utendørs kan den være drepende, sier landets helsedirektør Jerome Salomon.

Den intense varmebølgen som nå henger over store deler av Sør-Europa har ført til at tyske myndigheter har sett seg nødt til å innføre midlertidige fartsgrenser enkelte steder. Dette for å unngå at biler skal overopphetes og havarere.

Hett i Norge også

Varme luftmasser fra den europeiske hetebølgen presser seg nordover og kan gi temperaturer på over 30 grader østafjells i helgen.

Timevarselet til Yr viser at det kan bli opptil 32 grader i Arendal og 34 grader i Kragerø lørdag.