Oscar Alberto Martinez Ramirez (25) fra El Salvador håpet å kunne starte et nytt og bedre liv i USA med sin to år gamle datter Valeria og kona Tania Vanessa (21), og ankom Matamoros i Mexico søndag.

De bestemte seg for å krysse elva ulovlig.

Var pizzakokk

Oscars mor sier ifølge CNN at han hadde jobbet som pizzakokk hjemme, før paret bestemte seg for å reise til USA.

Tania jobbet i kassa på et sted som solgte hurtigmat, så inntektene deres var ikke store nok til å kjøpe egen bolig.

Motivasjonen var drømmen om et eget hjem, sier Rosa Ramirez. Hun klarte ikke å overbevise dem om å bli.

– Som en mor vil du ikke ha barna så langt unna. Men de klarte ikke å gi slipp på tanken om å reise, sier hun.

Hun sier at dødsfallet til sønnen og barnebarnet har forandret henne. Nå må hun søke styrke i religion og Gud, sier hun.

– Ingenting kan fylle tomrommet, men dette gir meg i det minste styrke til å klare meg, sier den sorgrammede kvinnen.

Det har kommet sterke reaksjoner på bildet av de to omkomne migrantene Oscar og Valeria som skulle ta seg over Rio Grande til USA.

Rosa Ramirez mener bildet viser at hennes sønn døde da han forsøkte å redde datterens liv. Hun legger ikke skjul på at det er svært vanskelig å se bildet av de to.

– På samme tid fyller det meg med ømhet. Bildet gir mange følelser. Ikke på noe tidspunkt slapp han taket i henne. Du kan se hvordan han beskyttet henne. De døde i hverandres armer, sier hun ifølge The Guardian.

– Faren svømte først over med datteren, og var på vei tilbake til kona, da datteren fulgte etter ham i vannet. Da forsøkte han svømme tilbake for å redde henne, og de ble tatt av en strøm, har en journalist forklart om den tragiske hendelsen.

Skylder på faren

Gråtende viser Rosa frem barnebarnet Valerias leker. Foto: Antonio Valladares/AP/NTB scanpix

Meksikanske aviser har sammenlignet bildene av far og datter med bildet av Alan, den syriske gutten som skylte i land i et forsøk på å komme seg over Middelhavet.

Ken Cuccinelli, fungerende sjef for immigrasjonsmyndighetene, sier til CNN at han ikke tror bildet av migranten Oscar og den to år gamle datteren vil bli stående som et symbol på Trump-administrasjonens immigrasjonspolitikk.

– Nei, heller det omvendte. Grunnen til at vi har tragedier som denne, er fordi folk som denne faren ikke ville vente på asylprosessen og tok seg over elven, sier Cuccinelli.

De siste ni månedene har rundt 600.000 mennesker tatt seg ulovlig inn i USA.