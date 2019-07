I dag skjer det: Nå bør du bli kvitt all kredittgjeld

I tillegg til at banker og enkelte offentlige virksomheter får tilgang til registeret, får privatpersoner gratis undersøke sin egen gjeld.

– Gjeldsregisteret vil hjelpe nordmenn til ikke å ta opp for mye i lån, noe som er svært bra. Nå får du enkelt oversikt over hvor stor usikret gjeld du har, sier Fiksdal.

Kredittkortfellen

Det er ikke bare hvis du bruker kredittkort at du må være forsiktig – bare at du eier dem kan nemlig ha betydning.

– Selv om du kanskje vet hvor mye gjeld du har utestående på kortene dine, er det ikke hva du faktisk har brukt som vil registreres. Det er den samlede kredittrammen for alle kortene dine, samt eventuelle forbrukslån, som vil bli registrert, sier senior kommunikasjonsrådgiver Anja Lohne Holm i Nordea.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Nordea, Anja Lohne Holm. Foto: Nordea

Dersom du har ubrukte kredittkort liggende, oppfordrer Holm til å vurdere om kredittrammen kan nedjusteres og om du trenger kortene i det hele tatt.

– Informasjonen i gjeldsregisteret vil ha direkte innvirkning på for eksempel hvor mye boliglån du får innvilget. Hvis du har mye gjeld fra før, skal gjeldsregisteret bidra til at det blir vanskelig for deg å ta opp mer lån, sier Holm.

Beløpsgrensen du har på hvert enkelt kredittkort teller altså som en sum du faktisk har lånt, selv om du ikke har brukt en eneste krone på kredittkortet.

– Det er fordi bankene har gitt deg muligheten til å bruke og låne de pengene. Hver enkelt må vurdere hvor mye kreditt de ønsker å ha tilgjengelig, men som alltid oppfordrer vi folk til å sjekke gebyr og renter. Det er positivt at folk får et nærmere forhold til hva man faktisk har av kredittkort, sier Fiksdal.

– Betal gjelden så fort som mulig

Forbrukerrådet sier gjeldregistrene er et godt steg på vei mot et tryggere lånemarked. Samtidig mener de det er rom for å forbedre og utvide ordningen, der første forbedring vil være å samle alle typer gjeld i samme register.

– Registrene må inneholde flere typer gjeld for at forbrukerne skal ha full nytte av dem. Boliglån, studielån og kausjonsforpliktelser må også inn dersom registrene skal vise hele bildet av en lånesøkers gjeld, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

I første omgang blir det altså kun usikret gjeld som er tilgjengelig i registrene. Holm i Nordea mener det viktigste for nordmenn er å få oversikt hvor mye gjeld man har, og lage en plan for hvordan dette skal tilbakebetales.

– Det er igjen viktig å huske på at innvilget kreditt på for eksempel kredittkort vil være med i regnestykket når du søker nye lån. Noen kan nok bli overrasket over at kredittrammen på kortet kan påvirke boligdrømmen, sier Holm.

– Har du gjeld, bør du prøve å betale den ned så fort som mulig. En tommelfingerregel er å prioritere å nedbetale gjelden med den høyeste renta først, sier Gundersen i Sparebank1.