Ive har i over to tiår hjulpet Apple med å bli et av verdens mest verdifulle selskaper. Nå skal han gå egne veier.

Han står bak designet på noen av Apple sine største suksesser. Blant annet iMac, iPod, iPhone, iPad og AirPods er ført i pennen av Ive.

Viktig

Et av de siste prosjektene til Sir Jonathan var å sluttføre Apple sitt nye hovedkvarter, Apple Park. Anlegget skal være et ultra-moderne bygg med et komplekst design.

I 2012 ble briten slått til ridder av dronningen av England i 2012 for sitt suksessfulle arbeid.

Han har i de seneste årene både hatt ansvaret for designet til Apple-produktenes hardware og software. Apple skriver at de rollene vil bli splittet opp slik at ansvaret fordeles på to designteam.

Den siste tiden har ikke Ive lykkes i samme grad med å trå vannet med nytenkende design. Samtidig som prisene på Apple-produkter er stive har de store nyvinningene uteblitt.

Reiser ikke langt

Ive skal nå jobbe med sitt eget selskap kalt LoveFrom, som på nåværende tidspunkt er ganske ukjent. Det sies at det er teknologi man kan bære på kroppen som vil bli hovedfokuset til det nye selskapet til Ive. LoveFram skal også ha hovedkvarter i California.