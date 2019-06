Tuttosport hevder ifølge Mirror at Arsenals stjernespiss Pierre-Emerick Aubameyang er åpen for en overgang til Manchester United. Forrige sesongs toppscorer i Premier League, sammen med Mohamed Salah og Sadio Mané, kan komme til å erstatte Romelu Lukaku, som er på vei til Inter.

Spanske Mundo Deportivo hevder at Manchester United vurderer å legge inn et bud på Barcelonas franske midstopper Samuel Umtiti.

Le10Sport skriver at Arsenal følger nøye med på Senegal-spiss Keita Balde. 24-åringen er Monaco-spiller, men var lånt ut til Inter forrige sesong. Fra før er Arsenal koblet til Kieran Tierney, Ryan Fraser og Yannick Ferreira Carrasco.

Tottenhams bud på Lyons meget talentfulle midtbanespiller Tanguy Ndombele var for lavt. Ifølge Goal.com sier Lyon-president Jean-Michel Aulas at han har avslått et bud på 445 millioner kroner. Aulas antyder at Tottenham må komme med et bud nærmere 780 millioner kroner.

Daily Star melder at Tottenham også kommer til å legge inn et bud på rundt 215 millioner kroner for den 18-årige St. Etienne-midtstopperen William Saliba. Det er forventet at Saliba, som også har tiltrukket seg interesse fra Tottenham, vil bli lånt tilbake til den franske klubben kommende sesong om en overgang skulle gå i boks.

Bayern München jakter fremdeles på en kantspiller som kan være med på å fylle hullet etter Arjen Robben og Franck Ribéry. Ifølge SkySports er Manchester Citys Leroy Sané fremdeles Bundesliga-gigantens førstevalg. Chelseas Callum Hudson-Odoi har også tidligere vært sterkt ønsket, men Mirror skriver at Bayern nylig skal ha fått avslag på et fremstøt for stortalentet.

Noe oppsiktsvekkende, men Atlético Madrid vurderer om de skal intensivere jakten og forsøke å signere James Rodriguez fra byrival Real Madrid, melder Cadena Ser ifølge AS.

Juventus' supertalent Moise Kean kan være tapt for klubben. Ifølge Mirror har faren til spissen sagt at sønnen ønsker seg en overgang til Inter. Everton skal også være interessert i Kean, som scoret seks mål på 13 Serie A-kamper forrige sesong.