Et hav av kandidater

I to dager har de 20 mest populære til presidentvalget neste år kjempet om velgernes oppmerksomhet.

Det er for mange, og det Demokratene trenger for å slå president Donald Trump, er kandidater som velgerne rekker å bli kjent med.

Sammenlignet med første debattrunde, tok showet natt til fredag fyr.

Gamle gubber

Den 38 år gamle kongressmannen Eric Swalwell gikk rett på sak, og forklarte tidligere visepresident Joe Biden og senator Bernie Sanders at det var på tide å overlate stafettpinnen til noen som er yngre.

Til salens store munterhet gjorde Swalwell Biden oppmerksom på at han hadde stjålet dette over 30 år gamle sitatet, fra nettopp Biden.

De to mest populære kandidatene for tiden på demokratenes side vil være godt voksne skulle de nå målet om å flytte inn i det hvite hus. Biden og Sanders vil være henholdsvis 78 og 79 år om de skulle klare å slå Donald Trump.

Sistnevnte var forøvrig historiens eldste til å vinne en første presidentperiode.

En ny stjerne

Men det var senator Kamala Harris (54) fra California som gikk hardest ut, og gjorde seg mest bemerket. Hun stilte Joe Biden til ansvar for som ung kongressmann ikke å ha gjort nok for å utjevne forskjellene mellom svarte og hvite i USA. Og for at han ikke har tatt tydelig avstand fra politikere som stod for raseskillepolitikk.

Det er neppe noen som tror at Barack Obamas visepresident er rasist. Men han har et langt politisk rulleblad som strekker seg tilbake i historien. Joe Biden fikk også pepper for å ha støttet George W. Bush sitt angrep på Irak i 2003.

Harris var tydelig på at hun er klar til å ta opp kampen mot Donald Trump om hun skulle vinne slaget om å bli Demokratenes kandidat. Hun mener Trump svikter det amerikanske folket og landets viktigste allierte til fordel for diktatorer og milliardærer.

Sosialisten Sanders

Kamala Harris fremstod som debattens store stjerne da den var over. Men Bernie Sanders har fortsatt grepet om de unge velgerne. De stoler på at han ikke vil svikte når det kommer til krav som like rettigheter til helsetjenester og utdanning.

Og kanskje viktigst av alt for de unge – Sanders har en svært sterk miljøprofil. Men for Trump kan Sanders bli lett match. Presidenten gjør alt han kan for å sette sosialiststempelet på Sanders. Det kan skremme vekk mange velgere.

Tilbake til fortiden

Joe Biden har ligget øverst på meningsmålingene, seilende på en bølge om at han skal få tilbake anstendigheten Trump kastet over bord da han ble USAs 45. president. Men å vise til at det skal bli som før (les: under Obama) kan være en dårlig strategi.