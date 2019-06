– Unnskyld, Norge!

England-stjernen Lucy Bronze strekker armene i været etter å ha unnskyldt seg i intervjuet med TV 2.

Nok en gang har England-stjernen scoret mot Norge. Nok en gang med en suser.

Bronze hamret inn seiersmålet mot Norge i åttedelsfinalen i 2015-VM, og i 2019 satte hun spikeren i kista ved å dundre inn Englands siste scoring i 3-0-seieren.

– Det virker som det alltid kommer mot Norge, medgir hun.

Ikke tilfeldig

Det er kanskje tilfeldig, men at England scoret fra distanse var overhodet ikke tilfeldig.

– Det er ikke noe jeg har øvd så mye på, men før kampen la vi merke til at det var rom der. Vi snakket om at andre spillere skulle skyte, men så ble det meg. Jeg fikk flashback til for fire år siden. Norge gjorde det vanskelig for oss, men jeg er henrykt over å ha scoret og vunnet kampen, sier Bronze.

Ada Hegerbergs lagvenninne i Lyon legger ikke skjul på at det er stort å ta seg til en VM-semifinale, men det holder ikke bare å komme dit.

– Det er enormt. Vi har noe uoppgjort. Vi kom til semifinalen i forrige VM og i EM. Nå er vi klare for neste nivå. Dette England-laget har prestert på høyeste nivå i flere år nå, og jeg mener vi er klare for neste steg: å ta oss til finalen, sier 27-åringen.

– Vår styrke er bredden

Norge var sjanseløse i torsdagens kvartfinale. England-stjernen tror det i stor grad skyldes at England har større bredde i troppen.

– Vi har hevet oss underveis i turneringen. For Norge var det nok tøft. De spilte ekstraomganger i forrige kamp og har ikke endret så mye på startelleveren, mens vår styrke er bredden i troppen. Helt fra starten har vi sagt at vi kommer til å endre på laget for å holde spillere i slag og prestere på høyeste nivå i hver kamp. Det viste vi i dag. Vi hadde friske bein, sier Bronze.