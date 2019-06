Sjögrens nåværende kontrakt går ut i november 2019. Nå er svensken i ferd med å skrive under på en forlengelse av kontrakten som landslagssjef for Norge.

– Ja, jeg ønsker absolutt forlenge, bekrefter han overfor TV 2 Sporten etter 0-3-tapet mot England i VMs kvartfinale.

– Jeg har dialog med NFF. Det har vi hatt i veldig lang tid, og dialogen er positiv. Så det kommer til å bli en forlengelse, sier han.

– Hva konkret kan du si om lengde?

– Vi er enige om alt. Det handler om mesterskap. Vi skal nå gå inn i EM-kvalifiseringen, så er det EM som er neste mål, svarer han.

– Hva er det med denne gjengen som gjør at du vil være med videre?

– Det har blitt vist de siste ukene. Dette laget er noe ekstra. Vi hadde en turbulent periode med eksterne saker etter forrige VM, og etter det har vi jobbet knallhardt og løftet oss. Vi har vist at vi faktisk hører med i verdenstoppen. Nå er vi topp åtte, og har en snittalder på 24 år, så dette laget vil fortsette å utvikle seg. Da kan det bli riktig, riktig spennende fremover, konstaterer Sjögren.

Solveig Gulbrandsen mener det er riktig av Norge å satse på den samme treneren.

– Jeg har veldig tro på kontinuitet. Over tid vil det gi fremgang. Jeg tror det er bra for Norge å bygge videre på dette fremfor å hente inn noe nytt, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen, som har stor tro på de norske jentene fremover.

– Vi har et ungt lag og flere spillere vil være i sin beste alder i neste mesterskap. Men det blir en stund til neste mesterskap. Nå ryker OL for Norge, og vi er ikke med i det gode selskap der. Den neste jobben blir å kvalifisere seg til EM. EM er et enklere mesterskap enn VM. Ettersom vi kom til kvartfinale i et VM, så gir det et håp for at vi kan gjøre det enda bedre i EM, poengterer hun.