Phil Neville har vunnet Premier League seks ganger med Manchester United. Han har også tre FA-cuptitler, og ikke minst var han med på å vinne Champions League-finalen i 1999.

Selv ble han sittende på benken under hele finalen, der Ole Gunnar Solskjær ble byttet inn og ble matchvinner på overtid.

Men selv med alle sine trofeer etter en lang og imponerende spillerkarrière, så mener England-treneren at ikke noe av det kan sammenlignes med det han følte etter å ha slått ut Norge av kvartfinalen i VM.

– Det føles spesielt. Jeg hadde suksess i spillerkarrièren, men ingenting kan sammenlignes med det jeg går gjennom nå. Jeg er heldig, jeg er stolt over å ha den mest fantastiske spillergruppen jeg noen gang har jobbet med. Pågangsmotet og besluttsomheten til hver eneste en av dem. Det gjør jobben min lett, sier Neville til TV 2 etter Englands 3-0-seier.

– Når du får en jobb kan du være den beste taktikeren og den beste fysiske treneren, men har du ikke spillerne kan du ikke ha suksess. Jeg er heldig. Jeg er ikke den beste treneren, men jeg har de beste spillerne, fortsetter han.

– Er det virkelig helt der oppe etter alt du har opplevd?

– Bedre. I livet må du gå videre. Du kan ikke se deg tilbake. Jeg har alltid hatt suksess og har alltid sett fremover. Dette er det neste. Det er det største i livet mitt. Det har vært 18 måneder med planlegging og forberedelser med en spesiell gruppe spillere. Det er ikke tilfeldig at man får suksess på banen med slike spillere, sier England-treneren.

Han vil ikke fremheve oppgjøret mot Norge som Englands beste i fotball-VM.

– Vi er jevne og spiller god fotball. Det er vanskelig for de andre lagene å møte oss. Det jeg vil si er at Norge er et fantastisk lag. Jeg så prestasjonen deres mot Australia, som for meg er en av de beste kampene så langt i turneringen, så vi visste hvordan de var. De kom til å løpe og spille fysisk, men vi lot de aldri få noen kontroll på kampen, sier Neville.