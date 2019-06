«Historien du er i ferd med å se er utrolig forstyrrende. Den viser brutale skytescener. Men det skjer hver dag, og det er nødt til å ta slutt», skriver Madonna i begynnelsen av musikkvideoen.

Den amerikanske artistens video til den nye låten «God Control» tar for seg en skyteepisode på en nattklubb, og sikter til massakren på nattklubben Pulse i Orlando i 2016 som tok livet av 49 mennesker.

Kritisk

Flere mennesker blir skutt, og ligger livløse igjen på gulvet dekt i blod.

Én av de som reagerer på musikkvideoen er Brandon Wolf. Han overlevde Pulse-massakren, og sier han setter pris på at Madonna har gjort et forsøk på å sette våpenkontroll på agendaen, men stiller seg kritisk til timingen på publiseringen av videoen.

Musikkvideoen kommer kun to uker etter treårsmarkeringen på massakren i Orlando.

– Hun anerkjente ikke at det var Pulse som inspirerte henne til denne videoen, og hun anerkjente ikke de 49 menneskene som mistet livet, sier Wolf.

– Dette er den samme Madonna som rett etter massakren i 2016 publiserte et bilde av seg selv som kysset Britney Spears for å hedre menneskene som akkurat hadde mistet livet, raser han videre.

– Forstyrret

Amerikaneren stiller spørsmål til hvor hodet til Madonna har vært under hele prosessen, og oppfordrer henne til å ta kontakt med ofrene, etterlatte og pårørende etter massakren for å høre hvordan de stiller seg til beskjeden Madonna ønsker å få frem i musikkvideoen.

Patience Carter overlevde også massakren. Hun skriver på Twitter at hun ble helt forstyrret av å se videoen.

– Jeg klarte ikke å se mer enn 45 sekunder, skrev hun på Twitter, ifølge BBC.

Madonna selv sier at videoen kun viser virkeligheten.

– Folk må forstå at det er dette som skjer. Våpen dreper. Kulen går gjennom kroppen din, slår deg ned i gulvet før du blør ihjel, sier artisten i et intervju med CNN.

Hyller Madonna

Videoen har imidlertid ikke bare fått negative tilbakemeldinger. Organisasjonen «March For Our Lives» ble opprettet etter skoleskytingen på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida i februar 2018, hvor 17 mennesker mistet livet.

Organisasjonen har i ettertid jobbet hardt for strengere våpenlover i USA. De hyller nå Madonna.

«Takk for at du bruker din plattform, for at bruker din stemme, og for at du har laget denne videoen. Se Madonnas rystende video som viser våpenepidemien vi ser i USA hver dag», skriver de på Twitter.