Familien Svenskberg har vært syke i fire uker

Heldigvis har det gått bra for familien, selv om de har vekslet på å være syke de siste fire ukene. Tilliten til kommunen er derimot tynnslitt.

– Akkurat nå har jeg vel ingen tillit. Jeg er kjempeskuffet over det kommunen har stelt i stand, og folk er oppgitt. Jeg er vel egentlig lynende forbanna, sier bestemor Marita Svenskberg.

Har søkt om statlig støtte

Fylkesmann Lars Sponheim i Vestland sier han ser svært alvorlig på saken, men at han synes kommunen har håndtert saken godt i etterkant av krisen.

Askøy har søkt staten om skjønnsmidler til utbedring av vannsituasjonen på øya, og den søknaden lover han å behandle raskt.

– Når man får en situasjon med epidemi og to dødsfall, så er det klart at det er en veldig alvorlig krise. I etterkant har varaordføreren håndtert saken på en førsteklasses måte, og han har sagt unnskyld. Det er et godt grunnlag for å gjenoppbygge tilliten hos borgerne, sier Sponheim.

Kan vare i seks uker

– Det har vært en slitsom måned, sier Eirin Landro Angeltveit (23, f.v.). Her sammen med Julian Edgar Svenskberg (2,5 mnd), Tommy Svenskberg (21), Even Landro Svenskberg (2) og bestemor Marita Svenskberg (47) på Askøy. Foto: Ivar Lid Riise

For familien på Askøy, er beskjeden fra helsevesenet at sykdommen kan vare opptil seks uker.

Smittevernlege Arild Iversen i kommunen, sier man også kan bli kronisk bærer av Campylobacter-bakterien. Da vil man derimot ikke ha symptomer. Han sier uansett det er svært sjelden å være syk såpass lenge som familien Svenskberg.

– Det er ganske uvanlig, ja. Normal varighet er fem til syv dager, men vi har registrert tilfeller der enkelte har vært syke i opptil ti døgn, sier Iversen.

– Slitsom måned

Hvis prognosen slår til, har familien maks to uker igjen før sykdommen slipper taket.

– Er dere lei, nå?

– Ja, det kan du si, sier Tommy før Eirin følger opp.

– Det har vært en slitsom måned med masse sykdom og to slitne foreldre. Det var uheldig å få sykdommen på den lille tiden vi var her, men slik er det.

Nå håper begge at myndighetene gjør sitt for å sikre rent vann i springen, en gang for alle.