Her jubler ansatte i XXL hemningsløst for at konkurrenten har gått konkurs

Torsdag kunne E24 avsløre at ledere i XXL i flere år har brukt armhevinger som en straffereaksjon mot ansatte som møter forsinket, glemmer salgsmål eller omtaler kunder feil.

Økonominettstedet har snakket med fem nåværende og tidligere XXL-ansatte som tegner et bilde av en ukultur i sportskjeden, og to tidligere ansatte og én mellomleder sier til E24 at de sluttet som følge av personalpolitikken.

Nå viser en video fra juni i fjor at de ansatte ved XXL-butikken i Arendal jublet og feiret med kake da den lokale konkurrenten MX Sport Harebakken AS gikk konkurs og måtte legges ned.

Fire personer mistet jobben.

XXL-varehuset i Arendal åpnet våren 2018, og hadde kun vært i drift noen få måneder da MX Sport Harebakken gikk konkurs.

Personen som filmer videoen tar også fram et bilde av fasaden til den konkurserklærte butikken, og tegner et kryss over bildet.

Personen som filmer videoen tar fram dette bildet av fasaden til MX Sport Harebakken, og tegner et kryss over den konkurserklærte butikken. Foto: Skjermdump

Videoen som TV 2 har fått tilgang på ble lagt ut på en intern Workplace-gruppe for de ansatte ved XXL-varehuset i slutten av juni i fjor. Det var daværende butikksjef som la ut videoen.

Se videoen av den hemningsløse feiringen som butikksjefen selv delte på de ansattes interne Workplace-gruppe øverst i saken.

– Gratulerer til alle

Dagen før videoen av feiringen ble lagt ut, la daværende butikksjef også ut et Workplace-innlegg med en oppsummering av dagen. I innlegget publiserte han også en skjermdump som bekrefter at MX Sport Harebakken AS hadde gått konkurs.

– Det siste bildet viser en konkurs som ble offentlig i dag. Gratulerer til alle sammen vi setter spor i Arendal!! 1 down and alot 2 go!, skriver han i innlegget.

Videoen ble slettet fra Workplace-gruppen et par dager etter publisering.

TV 2 har vært i kontakt med den tidligere butikksjefen ved flere anledninger. Han har ikke ønsket å kommentere saken.

– Helt naturlig å markere

Anders Kjellen er managing director i XXL Norway. Han sier overfor TV 2 at det ikke er riktig at de feirer at en konkurrent har gått konkurs.

– Vi har aldri feiret at noen har mistet jobben. Det har vi aldri gjort. Det vi derimot har gjort er å markere at kundene velger oss, sier han.

– Men i denne videoen kommer det klart og tydelig fram at det markeres at MX Sport Harebakken har gått konkurs, når det tegnes et kryss over fasaden til butikken?