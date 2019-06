England lekte seg til semifinale: – Norge så dårlig forberedt ut

Norge – England 0-3 (0-2):

England feide over et sjanseløst Norge og tok seg til semifinale i VM etter en lekende lett 3-0-seier i kvartfinalen på Stade Océane i Le Havre.

– Det var kjipt å tape. Det er rart det er over. Jeg føler vi egentlig kunne vært bedre i dag. England var dessverre friskere og orket mer og vant til slutt. Det er bare kjipt. Vi er stolte over det vi har fått til, og selv om det ikke gikk veien, så er jeg sikker på at vi vil være med i mange år og forhåpentligvis vinne noe i de neste mesterskapene, sa Caroline Graham Hansen til TV 2.

– Vi er skuffet over at vi ikke klarte å vinne kampen, for vi har prestert bra mot høyt rangerte lag tidligere i turneringen. Så det er en skuffelse. Først og fremst er jeg stolt over spillerne, for de har gjort en ekstremt bra jobb. Jeg føler vi har vist at Norge er et lag som kan være med i verdenstoppen, sa landslagstrener Martin Sjögren.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener dårlig forsvarsspill var hovedårsaken til at VM-drømmen ble knust for Norge.

– Det var fryktelig forsvarspill på Norges venstreside foran de to første scoringene. Da må man stille spørsmål om hvordan Sjögren har forberedt Norge til denne kampen, for alle visste at England har en vanvittig bra høyreside, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i pausen.

– Norge så rett og slett dårlig forberedt ut, slo eksperten fast.

England møter vinneren av Frankrike – USA i semifinalen i VM.

– Det var det vi fryktet

Kampen var knapt kommet i gang da England scoret. Lucy Bronze fant Jill Scott med en 45-graders pasning i feltet. Scott plasserte ballen i mål via stolpen og inn etter kun to minutters spill.

– Nei, så var det mål med en gang! Det var det vi fryktet. David Beckham var overlykkelig på tribunen, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli etter Englands tidlige scoring.

Norge forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, men England lå kompakt i forsvar, og de norske jentene slet med å trenge gjennom. Samtidig var England farlige på kontringer. Etter drøye halvtimens spill var England nære 2-0 da Ellen White traff stolpen og ut etter en avslutning fra kloss hold.

– Det var vi heldige, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen om sjansen.

– Forsvaret hang ikke sammen

Fem minutter før pause fikk England ballen i mål og doblet ledelsen. Ellen White scoret sikkert da hun fikk en pasning av Nikita Parris i feltet.