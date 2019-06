En hetebølge har inntatt Europa, og flere steder er det målt langt over 40 grader.

Den ekstreme varmen har nå fått konsekvenser. Rundt 350 brannmenn er satt inn i kampen mot skogbrannene som herjer i Catalonia, nord-øst i Spania.

– Vi står overfor et problem, og vi kan hverken si at brannene blir mindre eller at vi har kontroll. Det er heller fare for at de blir større, sier innenriksminister Miquel Buch ifølge danske TV 2.

Gjødsel tok fyr

Rundt 40 kvadratkilometer med skog og annen vegetasjon har brent ned, i skogbrannene som betegnes de verste i regionen på 20 år.

Myndighetene har sagt at brannen mest sannsynlig startet da en haug med gjødsel tok fyr på grunn av den ekstreme varmen. Det skriver CNN.

^ HEFTIG: Skogbrannene i nord i Spania betegnes som de verste på 20 år. Foto: Pau Barrena / AFP

Beboerne i området har blitt anbefalt å holde seg innendørs, og holde alle vinduer igjen for å unngå å puste inn røyk. 53 mennesker har så langt blitt evakuert.

Temperaturene i Europa er ventet å stige ytterligere på fredag, men vinden som har ført til at skogbrannen i Spania spredte seg så hurtig, er imidlertid forventet å minke.

Skoler holder stengt

I Frankrike har blant annet myndighetene innført restriksjoner for bruk av kjøretøy, og flere skoler har besluttet å stenge på grunn av manglende kjøleanlegg.

Eksperter sier at hetebølger i Europa har blitt mer vanlig, og knytter de intense temperaturene til klimaendringene.

– Månedlige varmerekorder over hele kloden oppstår fem ganger så ofte i dag, som de ville ha gjort hvis vi hadde et stabilt klima, sier Stefan Rahmstorf fra Postdam Institute for Climate Impact Research, ifølge The Independent.