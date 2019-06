Totalt stilles 24 personer for retten i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Fire av dem er tiltalt for drap eller medvirkning til drap, mens 19 menn er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

Mennene risikerer dødsstraff selv om Marokko i praksis ikke har henrettet noen siden 1993.

Maren Ueland fra Bryne og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen var på tur i Atlasfjellene i Marokko da de ble drept i desember i fjor.

