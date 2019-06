Boasson Hagen jaktet sitt 11. NM-gull, men ble satt på plass av supertalent (20)

Edvald Boasson Hagen (32) gikk for tempo-gull nummer 11 i rekken, men ble satt på plass av en 20-åring fra Tromsø.

Supertalentet Andreas Leknessund vant den 50 kilometer lange tempoen på tiden 59.36, 49 sekunder foran sølvvinner Ivar Johan Knotten.

Edvald Boasson Hagen var ytterligere 23 sekunder bak, og måtte nøye seg med bronse.

– Det er absolutt surt å miste NM-tittelen når jeg har hatt den i så mange år. Men Leknessund kjørt sterkt i fjor og enda sterkere i år, så jeg fryktet han i dag. Men jeg ble jo slått av Iver Johan Knotten også. Det er surt, men samtidig er det godt å se at det er flere nordmenn som kommer sterkt bakfra og kjører sterkt på tempo. Det lover godt for fremtiden. Så skal jeg heller komme sterkt tilbake neste år, sier Boasson Hagen til TV 2.

Gullvinneren hadde ikke trodd det at han skulle knuse Boasson Hagen.

– Det er ikke så mye annet å si enn at det føles godt. Det er jo overraskende. Jeg hadde ikke turt å drømme om at jeg skulle vinne. Det er en stor lettelse, sier Leknessund til TV 2.

– En helt eksepsjonell type

Stig Kristiansen, sportsdirektør i Uno-X Norwegian Development Team var derimot ikke overrasket over at eleven gikk til topps.

– Jeg var ganske sikker på at han skulle vinne. Men det han gjør her er langt over det man skulle tro var mulig. Spesielt siste halvdelen er helt vanvittig. Jeg meldte på middagsbordet at jeg trodde Edvald sin æra skulle ende her, sier han med et smil.

Han mener Leknessund, som skal sykle for det tyske storlaget Team Sunweb fra 2021, er et helt unikt talent.

– Det er en helt eksepsjonell type vi har med å gjøre her. Jeg har vært på ganske mange ritt med han i år, og han leverer noe jeg ikke har sett tidligere. Vi øyner vel en sammenlagtrytter som vi har etterlyst i flere tiår. Men vi skal ikke legge for stort press på ham, han er jo bare 20 år. Han skal få lov til å vokse seg til, sier Kristiansen.

Selv er 20-åringen mer beskjeden.

– De store ordene (om fremtiden, journ. anm.) får de andre si, jeg gjør bare jobben min. Jeg tenker ikke så mye på hvor langt jeg kan nå. Jeg har mer kortsiktige mål. Jeg gjør jobben min og så få vi se hvor langt det går, sier han.

Tour-form

Selv om han måtte nøye seg med bronse, har Boasson Hagen vist god form med Touren bare dager unna.

Etter en tung vårsesong, som ble delvis ødelagt av sykdom, viste han i Tour of Norway at han var på gang igjen med en etappeseier og tredjeplass sammenlagt.