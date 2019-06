Groth ble dømt til forvaring i 20 år og en minstetid på 13 år og fire måneder.

Vad ble dømt til fengsel i 15 år og 6 måneder.

De to ble dømt til henholdsvis 15 og 10 års fengsel i tingretten.

Den 7. februar 2015 var de tre mennene samlet på et hotellrom i Oslo sentrum.

På et tidspunkt denne lørdagen fikk Paul Simmons hjertestans. Det skjedde etter at han fikk i seg en cocktail med rusmidler.

25-åringen ble fraktet til Ullevål sykehus, men livet hans sto ikke til å redde. Mandag, to dager etter episoden på hotellrommet, ble respiratoren koblet fra.

Politiet trodde først at det dreide seg om en vanlig overdose, men så fikk de opplysninger som gjorde at de startet en drapsetterforskning.

Nå er de to dømt for å ha drept Simmons med forsett. Tiltalen for forsettlig drap ble tatt ut etter ordre fra riksadvokaten.

Eirik Vads forsvarer, Benedict de Vibe vil ikke kommentere saken, da han ikke har snakket med sin klient.

