Elverum og Vipers skal representere Norge i håndballens mesterliga for henholdsvis herrer og kvinner til høsten.

Fornøyde Vipers

Vipers havnet i gruppe A, sammen med franske Metz, som de slo i bronsefinalen i forrige sesongs Champions League.

Andre lag i Vipers' gruppe ble Podravka og FTC-Rail Cargo Hungaria.

– Det er en trekning vi kan være fornøyde med. Det blir jo tøff motstand, men slik skal det være, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til Viasat.

Det synspunktet støttes av TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– De har selvtillit mot Metz etter å ha slått dem, mens de er bedre enn både Podravka og RTC. De kunne fått verre motstand sier Svele.

Vi venter nå på trekningen for herrene.

Fredag kom nyheten om at Elverum skal spille mot Europas beste lag i gruppe A/B. Her finner man det som rangeres som de 16 beste lagene i Europa, og gruppene beste av åtte lag i stedet for seks, slik det har vært for Elverum de fire foregående sesongene.