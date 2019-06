Kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier at de skulle være en del av kampanjen på et senere tidspunkt.

Det vil derimot ikke skje.

– Vi trekker oss fra kampanjen, og vår rolle er ikke påbegynt ennå, sier Johansen i en kort kommentar til TV 2.

NRK har fått se en e-post som bekrefter at Innovasjon Norge ønsket å samarbeide med SAS i en kampanje hvor «innbyggerne på Sommarøy ikke ønsker å forholde seg til tiden siden det er sol døgnet rundt».

SAS skal hele tiden ha trodd at sakens kjerne – at Sommarøy ville leve i en tidsfri sone – var reell.

Denne uken ble det kjent at den mye omtalte klokkesaken, der Sommarøy ville bli en klokkefri sone, kun var oppspinn, og at det kun var et PR-stunt utviklet av Innovasjon Norge for å få flere turister til Sommarøy i Tromsø.

Saken ble bredt omtalt i norske medier, og fikk i tillegg stor internasjonal oppmerksomhet. Blant annet The Guardian, CNN og BBC omtalte saken om at en liten norsk øy ville avskaffe tid.

Her snakker «initiativtakeren» bak ideen med God Morgen Norge

Stuntet har nå møtt kraftig kritikk etter at det ble kjent at statsstøttede Innovasjon Norge sto bak det velregisserte lureriet.

Kritikerne mener Innovasjon Norge bevisst har produsert falske nyheter i en tid der falsk informasjon florerer. Samtidig er mange redd for at dette svekker tilliten både til Innovasjon Norge, og mediene som rapporterte om den klokkefrie sonen.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Hakon Haugli, har til Aftenposten beklaget stuntet, og lover at noe slikt ikke vil skje igjen.

Sommarøy-innbygger Kjell Ove Hveding var «initiativtager» utad i kampanjen, og sa til NRK onsdag at innbyggerne som har deltatt i stuntet står inne for budskapet om å ta tiden tilbake, men at han beklager dersom han har vært utydelig på at ideen egentlig kom fra Innovasjon Norge.