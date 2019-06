Håper printer-spor kan gi svar på gåten

9. januar ble det kjent at Anne-Elisabeth Hagen, kona til milliardær Tom Hagen, hadde vært savnet i ti uker.

Politiet fant et maskinskrevet brev i eneboligen på Fjellhamar der ekteparet bor. Der skal angivelige kidnappere ha krevd ni millioner kroner i løsepenger for å frigi Hagen. Pengene skal ha blitt krevd betalt i kryptovalutaen Monero.

Etter en nesten åtte måneder lang etterforskning, valgte politiet denne uken å endre sin hovedhypotese.

De tror at Anne-Elisabeth Hagen ble drept og at den eller de som står bak, iscenesatte en kidnapping for å skjule drapshandlingen.

Fortsatt står brevet sentralt i politiets etterforskning fordi det, hvis teorien om drap og iscenesettelse stemmer, er plassert i boligen for å villede politiet.

Kan være solgt i Norge

Ifølge VG er brevet skrevet på svensk og norsk, det er mangelfull tegnsetting og detaljerte instruksjoner til Hagens familie.

Politiinspektør Tommy Brøske sier til TV 2 at politiet har «vesentlig mer kontroll» på brevet nå enn tidligere.

– Med det mener jeg at vi har gode holdepunkter for å si hvor det er produsert og hvor det er solgt. Vi kan ikke utelukke at papiret er solgt i Norge.

– Vet dere hvem som har kjøpt det og når det eventuelt har skjedd?

– Det er spørsmål vi jobber med, svarer Brøske.

Det er ikke bare hvor arket er produsert, hvor det er kjøpt og hvem som har kjøpt det som er interessant for politiet.

Vannmerke kan bidra til å løse gåten

I flere printere legges det igjen et vannmerke som enten er umulig eller svært vanskelig å få øye på.

Dette vannmerket kan avsløre svært detaljert informasjon om både printeren og personen som brukte den. Så detaljert informasjon at blant andre interessorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) har reist spørsmål om hvorvidt vannmerker er et inngrep i privatlivet.

– Det er produsenter som har bygget inn en funksjon som gjør at printere skriver ut ark med vannmerker. Det kan for eksempel avsløre hvilken printer som har skrevet ut papiret, sier Chris Dahl.

Han er er sjef for cybersikkerhet i konsulentselskapet Netsecurity, som også har gjort konsulentoppdrag for TV 2. Han forteller at man med flere printere risikerer å gi fra seg informasjon om alt fra serienummer og modell på printeren, til hvor den er solgt, eller hva som er brukernavnet ditt på jobb.

– Det kan gi alt fra et brukernavn, til en IP-adresse, til lokasjonsdata, med mer. I tillegg kan det avsløre informasjon om hvor printeren befinner seg, basert på hvem som utfører printen, sier han.