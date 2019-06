Skyeepisoden fant sted utenfor butikken Dollar General i Pleasant Grove i Alabama i desember 2018.

Ifølge ABC News oppsto skytingen etter en krangel mellom gravide Marshae Jones (27) og en 23 år gammel kvinne.

Bakgrunnen for krangelen skal ha vært barnets far.

Barnet døde

En 23 år gammel kvinne avfyrte et skudd som traff Jones i magen. Hun overlevde, men mistet sitt ufødte barn.

– Etterforskningen viser at det eneste offeret i denne saken var det ufødte barnet. Det var barnets mor som tok initiativ til krangelen som resulterte i at babyen døde, sa politisjef Danny Reid i etterkant av hendelsen, ifølge AL.com.

Den 23 år gamle kvinnen ble først anklaget for drap, men saken mot henne ble droppet da hun ble fremstilt for en jury.

Onsdag denne uken tok saken imidlertid en ny vending da barnets mor Marshae Jones ble tiltalt for uaktsomt drap.

Omstridt abortlov

Nyheten om siktelsen har fått mange til å reagere. Deriblant The Yellowhammer Fund, et nasjonalt nettverk som bistår kvinner som ønsker å ta abort.

Staten Alabama har tidligere denne våren vært i hardt vær etter at de innførte en svært omstridt abortlov. I mai ble et lovforslag vedtatt der det gjøres straffbart å avslutte en graviditet uansett årsak og uansett tidspunkt, og strafferammen settes til 99 års fengsel til livstid.

Det betyr altså at det ikke gjøres unntak om man er blitt gravid etter å ha blitt voldtatt, etter incest eller om man er under seksuell lavalder eller av andre årsaker er uforskyldt gravid.

– Alabama har nok en gang bevist at i det sekundet en kvinne blir gravid, så er dens eneste ansvar å produsere en levende og sunn baby, og at de anser enhver handling en gravid person tar som kan hindre dette, som en kriminell handling, sier daglig leder Amanda Reyes i The Yellowhammer Fund i en uttalelse.

– Urettferdig

Gruppen sier de nå vil jobbe hardt for at Jones blir løslatt fra fengsel.

Generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs, sier til TV 2 at han nesten måtte klype seg i armen da han ble gjort kjent med saken.

– Det er nesten for utrolig til å være sant. Dette går inn i et mønster i USA hvor gravide kvinner mister alle rettigheter, og det kun er fosteret som gjelder, sier Egenæs.

Generalsekretæren mener det er en urovekkende tendens at flere stater kriminaliserer gravide kvinners handlinger.

– Det fører til at gravide kvinner som er avhengige av narkotika ikke tør å gå til legen fordi de er redd for å bli anmeldt og straffet, sier han.

Egenæs mener dette er det mest ekstreme utslaget av amerikansk lovgivning han har sett. Nå håper han juryen snur.

– Jeg blir overrasket over at det har gått så langt. Men dette handler først og fremst om deler av USAs holdninger til rettigheter og kvinners rett til å ha kontroll over egen kropp, sier han.