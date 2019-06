9. januar i år ble det kjent at Anne-Elisabeth Hagen hadde vært forsvunnet i ti uker.

Da politiet holdt pressekonferanse den morgenen, sa politiinspektør Tommy Brøske at de ikke hadde noen siktede i saken.

I slutten av februar sa han det samme til VG.

Da Brøske igjen holdt pressekonferanse på onsdag denne uken, sa han at politiet har endret hovedteori. De tror nå at Anne-Elisabeth Hagen ble drept og ikke kidnappet. De tror at kidnappingen var iscenesatt for å skjule drapet.

Han ville imidlertid ikke gi et klart svar på om de har noen mistenkte i saken. Brøske sa følgende:

Lillestrøm 20190626. Politiet og politiinspektør Tommy Brøske holder presebrief i forbindelse med forsvinningssaken av Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen

– Når det gjelder spørsmålet om siktede eller mistenkte i saken, er det ingen tradisjon i politiet for å kommentere dette fortløpende i en etterforskning.

Dette sier han i dag

Da TV 2 møtte Tommy Brøske torsdag, ville han ikke kommentere spørsmålet om politiet har noen mistenkte i saken.

– Vi kommer tilbake til spørsmålet når vi mener at det er naturlig, sier han.

– Du har svart «nei» på spørsmålet tidligere. Hvorfor gjør du ikke det nå?

– Det er ingen tradisjon for å svare på dette i den fasen av etterforskningen vi nå befinner oss i.

– Men hvis dere ikke hadde noen mistenkte, ville du ikke da ha svart «nei»?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer til det spørsmålet, sier Brøske.

Veier ordene sine

Han vil heller ikke svare på om det tidligere har vært noen siktede eller mistenkte i saken.

TV 2 har vært i kontakt med Hanne Kristin Rohde, som tidligere var leder vold- og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt. Hun har stått i spissen for en rekke omfattende drapssaker.

Rohde sier at politiet tenker nøye gjennom hvilke ord de bruker når de kommuniserer ut budskap underveis i denne typen etterforskninger.

– Politiet har hele tiden måttet ha med seg at Anne-Elisabeth kan være i live. Da veies alle ordene omhyggelig. Det blir viktig å balansere hennes liv og velferd opp mot allmenhetens behov for detaljert informasjon, sier hun.

LEDET STORE SAKER: Frem til 2014 var Hanne Kristin Rohde sjef for vold- og sedelighetsasvnittet i Oslo. Nå er hun forfatter. Foto: NTB Scanpix

– Ikke tekniske funn

Bakgrunnen for at politiet nå endrer hovedhypotese fra kidnappingen til drap, kommer ifølge Tommy Brøske som følge av en helhetsvurdering.

– Vi savner noen ting som ville vært naturlige i en ordinær bortføring, blant annet et livsbevis, sier han.

Brøske avviser at det er konkrete tekniske funn som gjør at saken nå får en dreining.

Hanne Kristin Rohde tror at politiet har jobbet med draps-hypotesen i lang tid.

– Det er ikke sikkert at hypotesen er like endret innad i etterforskningen som det fremstår i mediene. Politiet velger hva de til enhver tid vil gå ut med, og nå velger å fortelle at de ser på dette som et drap.

– Min antakelse er at de har hatt med seg denne hypotesen legen, og at de har arbeidet bredt helt fra saken ble kjent for politiet, sier Rohde.