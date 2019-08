Han er først og fremst en anerkjent gourmetkokk, som startet og drev Bagatelle i Oslo i nesten 30 år.

Ved siden av lidenskapen for god mat – har 70-åringen også en stor bilinteresse. I dag kjører Eyvind det han selv mener speiler han best som person, nemlig den ruvende og lite beskjedne SUV-en: Mercedes G63 AMG.

Dette er sommerpraten med Eyvind Hellstrøm:

Hva gjør du i sommer?

– I sommer kjører jeg bil, blant annet på den franske riviera hvor jeg besøker alle de spennende spisestedene. Og da mener jeg ikke de restaurantene turistene flokker seg rundt, det er både bortkastet tid og penger…

– Ellers skal jeg en tur til Stavanger for å besøke min gode venn Sven Erik Renaa. Han driver restaurant der. I år er det faktisk tidende år på rad vi lager middagen vi kaller for «Hellstrøms Bistrovaganza». Hit kommer 3-400 mennesker, så jeg gleder meg fantastisk mye til det.

Hellstrøm kommer til å tilbringe mye av sommeren bak rattet i sin egen G63. Her prøvekjører han bilen han har bestilt – i nyeste utgave.

En stor Norges-suksess gjør comeback

Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Kombinasjonen syns jeg er fantastisk. Å fly til Paris og frese rundt på Champs-Élysées i en G63 – det er en opplevelse av dimensjoner. Sist jeg kjørte der ble jeg stoppet av politiet fordi jeg snakket i telefonen. Da lot jeg bare som om jeg ikke kunne fransk, så droppet de bare hele greia. Det ble ingen bot, for å si det slik…

Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Jeg har jo alltid med kjæresten så klart, pluss lille Nils på ti år. De to er det beste selskapet jeg kan ha med på tur.

Eyvind Hellstrøm og kjæresten Anita Rennan. Foto: Scanpix

– I bilen spør Nils ofte om når vi er fremme. Da svarer jeg alltid «om 10 minutter». Når minuttene har gått kommer selvfølgelig oppfølger-spørsmålet, og jeg svarer det samme igjen. Det funker som regel veldig bra, faktisk.

Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Det handler om alle nølerne, og de er det mange av! De vet ikke om de skal til høyre eller venstre, eller rett frem for den del. Noe så irriterende, skjerp dere! Nå har jo Oslo blitt den verste byen i verden å kjøre i, så det gjør ikke akkurat situasjonen noe lettere for alle nølerne bak rattet. Slik sett har jo politikerne oppnådd formålet med å sørge for at byen blir folketom…

Salgsrekord: 10.000 nordmenn har kjøpt – på bare fire måneder

Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Ja, absolutt! Elbilene sliter også på veiene, og jeg mener alle skal betale og dele på veien. Når alle nå skal kjøre elbil, blir det jo ikke lenger noen penger inn i kassa, slik elbil-politikken fungerer i dag. Fordelingen blir rett og slett ikke rettferdig slik bildet er nå. .

...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Nja, eller ja… Jeg syns det tidvis er lite kunnskap rundt dette området. Dagens dieselmotor har aldri vært renere og slipper nesten ikke ut NOX, så å slå alle under samme kam blir urettferdig.

Om ett år får Eyvind etter planen overlevert helt nye G63. Foto: Mats Brustad/Broom

Carl I. Hagen: – Dieselhysteriet er helt meningsløst

Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Jeg mener alle bør betale for veiene, enten man kjører elbil, bensin- eller dieselbil. Det handler ikke bare å bygge mer og raskere vei, men aller viktigst er sikkerheten. Det må vi betale for. Det er jo mange riksveier i dag som er livsfarlig å kjøre på – du kreperer før du vet ord av det. Så ja, bompenger til å bygge sikrere og bedre veier, det er bra.

Nølere er ikke noe Eyvind setter pris på i trafikken.

Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Jeg tipper at elbilen vil fortsette å fosse frem. I Norge har vi kommet utrolig langt. Fortsetter denne utviklingen blir vel snart alle bilene klin like, det er kjedelig.

Slik sparte Hellstrøm en million på drømmebilen

Hva er din beste bilopplevelse?

– Det er selvfølgelig nye G63 hvor du sitter som i en S-Klasse, men freser av gårde og føler deg rimelig sjef bak rattet. Det beste jeg vet er å ta bilen og kjøre mot et mål. For eksempel en fantastisk restaurant. Gleden av å kjøre, kjenne på friheten og i tillegg alle kreftene jeg har i G-Klassen er vidunderlig.

Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– Du får aldri se en elbil i min garasje.

Eyvind Hellstrøm (70) Jobber med: Programleder, TV 2

Første bil: Fiat 1500

Hva kjører du nå: Mercedes G63 AMG

Hva hører du på i bilen: Bob Dylan

Drømmebil: Mercedes-AMG G63 (som er bestilt)

Her får Hellstrøm teste den kommende millionbilen: – Jeg brude aldri ha prøvekjørt.