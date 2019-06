Det opplyser Sør-Øst politidistrikt på Twitter. Det var en nabo som meldte fra om brannen.

– Vi har ikke oversikt over hvor beboerne befinner seg. Vi får ikke kontakt med dem, sier operasjonsleder André Kråkenes til TV 2.

Brannvesenet har startet slukkingsarbeidet på stedet, og har røykdykkere inne i boligen. Det ble først meldt om at det ikke var åpne flammer, men like før klokken 16 meldes det om synlige flammer og kraftig røykutvikling.

– Det er ikke meldt om spredningsfare per nå, men det er et tettbebygd eneboligområde, så det kan bli fare for det om brannen skulle ta seg opp, sier Kråkenes.

Naboer anbefales å lukke vinduer og holde seg innendørs.

Saken oppdateres.